"Aşı zorunlu olacak mı?" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen "Aşı zorunlu olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Aşılamada bir zorunluluk ya da yaptırım olmayacağını belirten Sağlık Bakanı Koca, teşvik için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Şu an gündemimizde zorunlu olarak kamu olarak bir zorunluluğu gündemimize almak istemiyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Gerektiğinde ayağına gitme dahil olmak üzere her yöntemi denemek istiyoruz. Bunu da sahada yaygın bir şekilde zaten yapıyoruz. Her geçen gün artıyor." sözlerine yer verdi.

Doğu illerine dikkat çeken Bakan Koca, "Doğu ve Güneydoğu'da aşılama oranlarının düşük olduğunu görüyorsunuz, ama giderek vakalarda da bir artışın olduğunu görüyoruz. Hakkari'de mesela şu an yüzde 50'lilere gelmiş oldu. Şırnak'ta yüzde 40'a gelmiş oldu. Ardahan'da yüzde 50'lerde olduğunu görüyoruz. Kars'ta benzer şekilde. Adıyaman'da yüzde 50'ye yakın" dedi.

"İkna dışında bir yöntem doğru değil"

Bakan Koca, "Bizim vatandaşın ayağına gidip daha mobil yoğun ekipler ile devrede olmamız gerekiyor. Vatandaşı ikna etme dışında bir yaptırımla yapmak istemiyoruz. Özel sektör yapabilir mi, o bizim dışımızda. İkna dışında bir yöntemle yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

Normale dönmenin tek yöntemi aşı

"İkna için alternatifler olur mu?" sorusuna ise Bakan Koca şu yanıtı verdi:

"İknada normale dönmenin, okulları açmanın, etkinliklere kabul edilebilmenin tek yolunun toplumsal bağışıklık, bunun da aşılamayla mümkün olduğunu söylemek gerekli. Vatandaşımızın bunu bilerek katılması gerekiyor. Hem kendi sağlığı için hem en sevdikleri için."