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Gündem 'Aşı tedariki' yalanıyla Bakan Koca'yı hedef alanlar nerede? Süreci sabote edenlere çok sert tepki!
Gündem

'Aşı tedariki' yalanıyla Bakan Koca'yı hedef alanlar nerede? Süreci sabote edenlere çok sert tepki!

Yeni Akit Youtube kanalında gündemi değerlendiren Gazeteci Fatih Uğurlu, aşı tedarikinde sorun yaşadığımızı iddia edenlerin aşılama işlemi 18 yaşında kadar indiğinde ortadan kaybolduklarına dikkat çekerek, süreci sabote edenleri eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 22:57:00 - 2021-06-30 23:01:38

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aşı tedarikinde sorun yaşadığımızı iddia ederek Sağlık Bakanlığı'nı hedef alanların, aşılama işlemi 18 yaşa kadar indikten sonra kayıplara karıştı. Uğurlu, süreci sabote edenleri eleştirerek, sert ifadeler kullandı.

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