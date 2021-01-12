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Yaşam Aşı takvimi nasıl olacak? Kim ne zaman aşı olacak?
Yaşam

Aşı takvimi nasıl olacak? Kim ne zaman aşı olacak?

Koronavirüs aşısı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısının ardından aşılamanın başlayacağını duyurdu. Aşı takviminde kimlerin öncelik taşıdığı merak ediliyor. Peki, Aşı takvimi nasıl olacak? Kim ne zaman aşı olacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 22:27:00 -
Aşı takvimi nasıl olacak? Kim ne zaman aşı olacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kayıtları, Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği "aşıla" mobil uygulaması üzerinden yapılacak. Aşı uygulanmadan önce mutlaka "aşıla" mobil uygulaması üzerinden aşı uygunluğu kontrol edilecek, kare kodu okutularak kaydı tamamlandıktan sonra aşı uygulaması yapılacak.

Aşı takvimi nasıl olacak?

2021 yılının ilk Bilim kurulu toplantısından kritik açıklamalar geldi. Daha önce sağlık çalışanlarının öncelikli grupta olduğu belirtilmişti. Acil Kullanım Onayı’nı takiben yaşlılar ve kritik görevdeki kişilerden başlayarak 18 yaş üzerindeki uygun tüm vatandaşlara aşılama yapılması bekleniyor. Program dahilinde aşı teslim alındıkça Bilim Kurulunun belirlediği risk sıralamasına göre vatandaşlar aşılanacak. Aşının zorunlu olmayacağı ve ücretsiz olacağı da bir süre önce dile getirilmişti.

Bakan Koca açıklamalarında, 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapılmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümünün ise depolarda bulunduğuna yer vermiştir. Ayrıca mRNA temelli aşı için de görüşme yapıldı. 4.5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşma da imzalanmış durumda. Ayrıca adenövirüs temelli Rusya ve İngiltere’de geliştirilen aşılar için de görüşmeler sürüyor.

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