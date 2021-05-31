Türkiye’de 14 Ocak’ta başlayan aşı uygulamaları hızla sürüyor. Şimdiye kadar yaklaşık 29 milyon doz aşı yapıldı. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek aşı sevkiyatlarıyla bu rakamın hızla artması bekleniyor. Beklenen aşıların gelmesiyle günde 1 hatta 1,5 milyon doz aşı yapılması hedefleniyor. Peki, kim aşı randevusu alabilir?

Aşı sırası sorgulama | Ne zaman aşı olacağım?

Aşı randevu sistemi yaş ve meslek gruplarına göre kademe kademe açılıyor. 1 Haziran itibariyle 50 yaş üstü vatandaşlar randevu almaya başlayacak. Ayrıca engelli vatandaşlar da randevu alabiliyor. Önümüzdeki günlerde 45 yaş üstü için de randevu sisteminin açılması bekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayı sonuna kadar aşılamada 20 yaş üstüne gelinmesini hedeflediklerini belirtti.

Meslek gruplarına göre aşı sırası gelip gelmediğini merak edenler ile yaş grubuna göre randevu alıp almayacaklarını merak edenler E Nabız web sitesi veya uygulamasından aşı durumlarını kontrol edebilir.

Ayrıca SMS yoluyla da aşı sıranızı öğrenebilirsiniz. Bunun için AŞI yazıp aralarında boşluk bırakarak TC kimlik numaranız ve TC kimlik seri numarasının 4 hanesini yazıp 2023'e mesaj gönderebilirsiniz.

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