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Sağlık Aşı sırası ne zaman gelir? Ne zaman korona aşısı olurum?
Sağlık

Aşı sırası ne zaman gelir? Ne zaman korona aşısı olurum?

Kim ne zaman aşı olacak? Koronavirüs salgının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Ülkemizde aşılama programı 14 Ocak’ta başladı. Milyonlarca kişi aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Peki, korona aşısı ne zaman yapılacak/ Ne zaman korona aşısı olurum?

Yeniakit Publisher
2021-02-08 11:47:00 -
Aşı sırası ne zaman gelir? Ne zaman korona aşısı olurum?

Korona aşı sırası bana ne zaman gelir? Ülkemizde 13 Ocak’ta CoronaVac aşısına acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak’ta 81 ilde sağlık çalışanlarının aşılanması başladı. Ardından bakım evlerinde kalan ve çalışanlar aşılandı. Ardından 90 yaş ve üstü için süreç başladı. Peki, ne zaman aşı olurum?

Aşı sırası ne zaman gelir? Ne zaman korona aşısı olurum?

90 yaşın ardından 85 yaş, 80 yaş aşılama programına dahil edildi. Son olarak 75 yaş ve üstü vatandaşlar randevuyla aşı olmaya başladı. Aşı için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun başladığı takvim uygulanıyor. Aşı takvimi şöyle:

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

İkinci doz korona aşıları ne zaman yapılacak?
İkinci doz korona aşıları ne zaman yapılacak?

Sağlık

İkinci doz korona aşıları ne zaman yapılacak?

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