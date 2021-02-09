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Sağlık Aşı sıram geldi mi? Korona aşı randevusu nasıl alınır?
Sağlık

Aşı sıram geldi mi? Korona aşı randevusu nasıl alınır?

Korona aşı sıram geldi mi? Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılama çalışmaları son derece önemli. Ülkemizde 2 milyon 700 bini aşkın kişiye aşı yapıldı. 14 Ocak'ta yapılan ilk doz aşıların ardından önümüzdeki günlerde 28 günü tamamlayanlara ikinci doz aşı yapılacak. Peki, kim ne zaman aşı olacak? Korona aşı sıram geldi mi? Ne zaman korona aşısı olurum?

Yeniakit Publisher
2021-02-09 12:13:00 -
Aşı sıram geldi mi? Korona aşı randevusu nasıl alınır?

Korona aşı sırası sorgula | Çin’de geliştirilen CoronaVac aşısına ülkemizde ‘Acil Kullanım Onayı’ verildi. Acil kullanım onayının ardından 14 Ocak’ta öncelikli olarak sağlık çalışanları aşı olmaya başladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun belirlediği sıralamaya göre aşı uygulamaları devam ediyor. Vatandaşlar ne zaman aşı olacaklarını araştırıyor. Peki, aşı sıram geldi mi?

Aşı sıram geldi mi? Korona aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık çalışanlarının ardından bakım evlerinde kalan ve çalışanlara aşı yapıldı. Ardından 90 yaş ve üzeri vatandaşlara evlerinde aşı yapılmaya başladı. Son olarak 75 yaş ve üstü vatandaşlara sağlık merkezlerinde randevuyla aşı yapılmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde 65 yaş üstü vatandaşlara da aşı yapılmaya başlanacak. Aşı sırası gelenler randevularını MHRS ya da E-Nabız üzerinden alabilecek. MHRS ya da E Nabız’a giriş yapıp randevu al kısmına tıklayın. Açılan ekranda ‘aşı randevusu’ kısmına tıklayın. Aşı sıranız geldiğinde bu bölüm aktif hale gelecek ve randevu alabileceksiniz.

E NABIZ AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bilim Kurulu’nun belirlediği aşı takvimi şöyle:

Birinci aşama

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

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