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Yaşam Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı sırası sorgulama
Yaşam

Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı sırası sorgulama

Aşı sıra sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs aşı için randevu nasıl alınır? Aşı önceliği sorgulama...

Yeniakit Publisher
2021-01-14 00:04:00 -
Aşı randevusu nasıl alınır? Aşı sırası sorgulama

Aşı randevusu oluşturma süreci başladı. E-devlet, e-nabız, MHRS üzerinden aşı randevusu alacak olan vatandaşlar , risk ve yaş gruplarına göre belirlendi. KOVİD-19 aşı takvimi ile, saatlik olarak aşı randevusu alınabilecek.

Aşı randevusu nasıl alınır?

Çin'in Sinovac firmasında üretilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci devam ederken, koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı. Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı. Peki, Aşı randevusu nasıl alınır?

Çin'den 30 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen ve Ankara Esenboğa Havaalanı'ndan, tüm sıcaklık kontrol sistemi, jeneratör ve yedek sistemler bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'na nakledilen aşıların kabulü, sıcaklık kaydedici cihazlarla kontrolü ve uygunluğunun teyidinin ardından yapıldı. Aşılardan rastgele alınan numuneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarına sevk edilerek, en az 14 gün sürecek olan analiz süreci başlatıldı. Aşılamanın ise perşembe veya cuma günü başlaması bekleniyor.

3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye'ye gelmesinin ardından test süreci başlarken, bugün koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu sistemi açıldı.

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