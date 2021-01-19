  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Aşı randevusu nasıl alınır?
Yaşam

Aşı randevusu nasıl alınır?

MHRS koronavirüs aşı randevu alma! Koronavirüs aşı randevusu e-devlet ve MHRS ile nasıl alınır?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 23:11:00 -
Aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı, Çin'den alınan koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşı, 19 Ocak itibarıyla 1 milyona yakın kişiye yapıldı. Aşı olacak vatandaşlar MHRS'den randevu alıyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı, Çin'den alınan koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı.

İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşı, 19 Ocak itibarıyla 1 milyona yakın kişiye yapıldı.

Halen birinci aşamanın ikinci adımına geçilmiş durumda.

Huzurevleri ve bakımevlerindeki kişilere Covid-19 aşısı uygulaması başladı.

Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

mhrs.gov.tr üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

MHRS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Firari Hakan Şükür'e babası Selmet Şükür'den kötü haber
Gündem

Firari Hakan Şükür'e babası Selmet Şükür'den kötü haber

Amerika Birleşik Devletleri'nde sığıntı olan firari Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım" suçundan ..
Kulislerde gündemi sarsan iddia! Sadece CHP’den değil… Muharrem İnce’nin arkasından gidecek vekiller belli oldu
Siyaset

Kulislerde gündemi sarsan iddia! Sadece CHP’den değil… Muharrem İnce’nin arkasından gidecek vekiller belli oldu

Son zamanlarda CHP’yi sık sık eleştiren Muharrem İnce’nin parti çalışmaları hız kazandı. Partiye CHP’den bazı vekillerin kayabileceği konuşu..
Libya'da dikkat çeken hareketlilik! Rus uçakları peş peşe havalandı
Dünya

Libya'da dikkat çeken hareketlilik! Rus uçakları peş peşe havalandı

Libya'da darbeci Hafter güçlerinin kontrolü altında bulunan Cufra Hava Üssü'ndeki Rus Mig-29 savaş uçaklarının hareketliliğinde dikkat çeken..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay