Sağlık Bakanlığı, Çin'den alınan koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı. İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşı, 19 Ocak itibarıyla 1 milyona yakın kişiye yapıldı. Aşı olacak vatandaşlar MHRS'den randevu alıyor. Peki, aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı, Çin'den alınan koronavirüs aşısı CoronaVac'ın yaygın uygulamasına 14 Ocak'ta başladı.

İlk olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşı, 19 Ocak itibarıyla 1 milyona yakın kişiye yapıldı.

Halen birinci aşamanın ikinci adımına geçilmiş durumda.

Huzurevleri ve bakımevlerindeki kişilere Covid-19 aşısı uygulaması başladı.

Coronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

mhrs.gov.tr üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

MHRS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN