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Sağlık Aşı randevusu al! Aşı randevusu nereden alınır?
Sağlık

Aşı randevusu al! Aşı randevusu nereden alınır?

Korona aşı randevusu nerden alınır? Çin’den getirilen CoronaVac aşısına 13 Ocak 2021’de acil kullanım onayı verildi. 14 Ocak Perşembe itibariyle önce sağlık çalışanları aşılanmaya başladı. Bakım evlerinde kalan ve çalışanlarının ardından 90 yaş üstü, 80 yaş üstü ve 75 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı. Pek çok kişi aşı randevusunun nereden alınacağını araştırıyor. Korona aşı randevusu nereden alınır? Korona aşı randevu ekranı

Yeniakit Publisher
2021-01-31 18:28:00 -
Aşı randevusu al! Aşı randevusu nereden alınır?

Koronavirüs aşı randevusu nereden alınır? 31 Ocak Pazar saat 18.15 itibariyle ülkemizde 1.985.673 kişi aşılandı. Aşı sırası gelenler ise nereden nasıl randevu alacaklarını merak ediyor. Şimdilik 75 yaş ve üstü kişiler randevuyla aşı oluyor. Sağlık Bakanlığı diğer grupların ne zaman aşılanacağını sırasıyla açıklamaya devam edecek. Vatandaşlar aşı olmak için öncelikle randevu almak zorunda. Peki, aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevusu al! Aşı randevusu nereden alınır?

Aşı randevusunu MHRS, E Nabız ya da ALO 182 üzerinden alabilirsiniz. MHRS ve E Nabız’a şifre ve TC kimlik numaralarınızla giriş yapabilirsiniz. Şayet şifreniz yoksa E devlet şifresiyle de sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Randevu Al’ seçeneğine tıklayın. Ardından açılan sayfada ‘Aşı randevusu al’ kısmına tıklayarak randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS RANDEVU ALMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

E NABIZ RANDEVU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

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