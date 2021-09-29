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Dünya Aşı olmayanları affetmediler, işten çıkardılar!
Dünya

Aşı olmayanları affetmediler, işten çıkardılar!

Amerika Birleşik Devletleri'nde aşı olmayanlara karşı sert tedbirler alınmaya devam ediyor. Kuzey Carolina eyaletindeki bir hastane grubu, korona aşısı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 10:51:00 -
Aşı olmayanları affetmediler, işten çıkardılar!

ABD'de aşı olmayanalra karşı uygulanan sert tedbirler özel sektöre de yansıdı. Kuzey Carolina merkezli hastane zinciri Novant Health, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, COVID-19 aşı zorunluluğuna uymayan 175 sağlık çalışanının sözleşmelerinin feshedildiğini duyurdu.Sağlık kuruluşu, tıbbi veya dini muafiyeti olan çalışanları için ise haftalık Kovid-19 testi, kurum içinde N95 maskesi ve göz koruması kullanmaları zorunluluğunu uygulamaya soktu.

Uyarı yapıldığı belirtildi

35 bin çalışanı bulunan sağlık kuruluşu, geçen haftaya kadar aşı yaptırmayan 375 çalışanına 5 gün ücretsiz uzaklaştırma cezası vererek ekstra zaman tanıdığını, buna rağmen aşı olmayı kabul etmeyenlerin iş sözleşmelerinin iptal edileceğini duyurmuştu.Novan Health, ilk olarak 22 Temmuz’da çalışanlarının COVID-19 aşısı yaptırmalarının zorunlu olduğuna dair bir duyuru yapmış ve tam olarak aşılanmaları için 15 Eylül’e kadar süre tanımıştı.Çalışanlarına COVID-19 aşısını ilk zorunlu kılan Teksas’taki Houston Methodist hastanesi de aşıyı reddettiği için 150 sağlık çalışanını işten çıkarmıştı.

Biden zorunlu kılmıştı

ABD Başkanı Joe Biden, en az 100 çalışanı olan iş yerlerinde koronavirüs aşısını zorunlu kılarken geçen ay, personelini aşılatmayan huzurevi tesislerine yapılan federal yardımların kesileceğini açıklamıştı.

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