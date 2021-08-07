Koronavirüs salgınında ilk vaka 2020 yılının mart ayında görüldü. Geride kalan 1,5 yılda salgınla mücadelede aşı, maske ve hijyen en önemli silah haline geldi. Ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 76 milyon doz aşı uygulandı. Aşı olmayanların sayısı ise 20 milyonun üzerinde. Aşı olanlar ise aşı olmayı reddedenlere yönelik yaptırımların gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

Aşı olmayanlara hangi yasaklar gelecek? Aşı olmayanlara PCR zorunluluğu gelir mi?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan aşı olmayanlara yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Turan, “Aşı olan bireylerimiz topluma karşı sorumluluklarını almış bireyler. Bu nedenle hem kendilerini hem çevresini hem de ülkesini korumuş olmakta. Aşılanmadıkları zaman insanlar hastalığın devam etmesine, hastalığın varyantlarının ortaya çıkışının hızını artırıyorlar. O nedenle birtakım kararlar almak zorundayız. Kalabalık mekanlara kişilerin girişini bir şekilde kısıtlamak ve sınırlamak durumundayız. Bu konuda da konuşmalar devam etmekte. Aşılı değilseniz de PCR gerekliliğine vurgu yapıyoruz. İki doz aşısını olmuş bireyler aşı şemasını tamamlamış gözüküyor aslında. Şu aşamada biz aşı şemasında aynı aşıdan iki kez aşılanmış olmayı ya da iki doz aşı sonrası üçüncü dozu önemsiyoruz. Eğer bu şekilde aşılanma gerçekleşirse bu bireylerin korunmuş olacağını düşünüyoruz" dedi.