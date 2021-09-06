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Gündem "Aşı olmayan müşteriler bankaya alınmayacak" iddiası Koç'a pahalıya patladı! Sosyal medyada büyük tepki
Gündem

"Aşı olmayan müşteriler bankaya alınmayacak" iddiası Koç'a pahalıya patladı! Sosyal medyada büyük tepki

Koç'un Yapı Kredi Bankası'nın aşı olmayan vatandaşları banka şubelerine almayacağı iddiası büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 21:54:00 - 2021-09-06 22:28:55
"Aşı olmayan müşteriler bankaya alınmayacak" iddiası Koç'a pahalıya patladı! Sosyal medyada büyük tepki

 yeniakit.com.tr 

Koç Holding'e ait Yapı Kredi Bankası'nın aşı olmayan vatandaşları banka şubelerine almayacağı iddiası ortalığı karıştırdı. 

Sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar, iddiaya büyük tepki gösterdi. Bankanın birçok müşterisi ise mevcut hesaplarındaki parayı çektiğini duyurdu.

Vatandaşlar tepkilerini, "#YapıKrediParamıVer" etiketi aracılığıyla dile getirdi. Sözkonusu hashtag, Türkiye gündeminde uzun süre birinci sırada yer aldı.

İşte o tepkilerden bazıları:


 


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Yorumlar

Engin

Güzel uygulama... Ya aşı olanlar parayı çekerse ne olacak. Hangi taraf fazla....
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Yorumcu

İddia doğruysa kesinlikle hesabımı iptal ederim arkadaşlarıda ikna ederim. 
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