"Aşı olmayan müşteriler bankaya alınmayacak" iddiası Koç'a pahalıya patladı! Sosyal medyada büyük tepki
Koç'un Yapı Kredi Bankası'nın aşı olmayan vatandaşları banka şubelerine almayacağı iddiası büyük tepki çekti.
yeniakit.com.tr
Koç Holding'e ait Yapı Kredi Bankası'nın aşı olmayan vatandaşları banka şubelerine almayacağı iddiası ortalığı karıştırdı.
Sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar, iddiaya büyük tepki gösterdi. Bankanın birçok müşterisi ise mevcut hesaplarındaki parayı çektiğini duyurdu.
Vatandaşlar tepkilerini, "#YapıKrediParamıVer" etiketi aracılığıyla dile getirdi. Sözkonusu hashtag, Türkiye gündeminde uzun süre birinci sırada yer aldı.
İşte o tepkilerden bazıları:
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