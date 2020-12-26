Aşı olmak zorunlu mu? | Koronavirüs salgınının sona erebilmesi için toplumların yüzde 70’inin aşılanması gerektiğini belirtiyor. Son dönemde ne yazık ki aşı karşıtlığı da arttı. Hal böyle olunca pek çok kişi aşı yaptırma konusunda aklına takılanların cevaplarını araştırıyor. Bilim insanları faz 3 sonucu açıklanan ve güvenli olduğu bildirilen tüm aşıların yaptırılabileceğini belirtiyor. Ayrıca ülkemize gelen her aşı testlerden geçtikten sonra uygulanacak. Bu sebeple vatandaşların gönül rahatlığıyla aşı olması gerektiği ifade ediliyor. Bazı kişiler ise aşı yaptırmazlarsa işten çıkarılıp çıkarılmayacağını merak ediyor. Peki, koronavirüs aşısı olmayan toplu ulaşım kullanabilir mi? | Koronavirüs aşısı olmayan işten çıkarılabilir mi?

Aşı olmayan işten çıkarılır mı?

Ülkemizde ilk koronavirüs aşısının ocak ayının ilk haftasında gerçekleşmesi bekleniyor. Gelen ilk doz aşılar sağlık çalışanları, 65 yaş üstü ve riskli alanlarda çalışanlara uygulanacak. Vatandaşlar aşı yaptırmayanların işlerinden çıkarılıp çıkarılmayacağını merak ediyor.

Avukatlar; işverenlerin, sözleşmelere koronavirüs aşısı zorunluluğuyla ilgili madde ekleme hakkına sahip olduğunu belirtiyor.

Ayrıca işverenlerin aşı olmayı kabul etmeyenlerin sözleşmesini feshedebileceği de ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri daha önce yaptığı açıklamalarda şimdilik aşının zorunlu olmayacağını belirtmişti. Hem Bakan Koca hem de hekimler gönüllülüğün esas olması gerektiğini, aşının yararları anlatıldıkça vatandaşların bu konuda istekli olacağını ifade ediyor.