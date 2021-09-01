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Gündem Aşı olduktan sonra titreme nöbeti geçiren kadın hastaneye kaldırıldı!
Gündem

Aşı olduktan sonra titreme nöbeti geçiren kadın hastaneye kaldırıldı!

Sakarya'da Arifiye meydanında aşı çalışmaları sırasında aşı olan bir kadın fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 23:13:00 -
Aşı olduktan sonra titreme nöbeti geçiren kadın hastaneye kaldırıldı!

 yeniakit.com.tr 

Sakarya'da Arifiye meydanında sürdürülen aşı çalışmaları sırasında korkutan bir olay yaşandı. 

Aşı olan kadın fenalaştı

Vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşılan bir videoda, aşısı yapılan bir kadın titreme nöbeti geçirdi. Fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı.

Son durumu bilinmiyor

Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının kimliği henüz bilinmezken son durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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