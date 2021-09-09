Koronavirüs salgınında bir buçuk yıl geride kaldı. Aşı olanlar ise halen maske takmak zorunda olup olmadıklarını merak ediyor. Peki, aşı olanlar maske takmalı mı?

Aşı olanların maske takması zorunlu mu?

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkan Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş aşı olanların maske takmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti. Dökmetaş, “Yani ben aşılandım, her türlü etkinlikte bulunabilirim diyemeyiz. Kapalı alanlara mümkün olduğu kadar girmeyeceğiz, girmek zorundaysak kısa süreli bulunup hemen dışarı çıkmamız gerekiyor. Açık havalarda mümkün olduğu kadar toplantılarımızı yapacağız. Cenazeler, düğünler, asker uğurlamaları ve benzeri etkinliklerden mümkün olduğu kadar bu dönemlerde de kaçınacağız. Az sayıda kişiden oluşan topluluklar oluşturacağız, maske ve mesafeye dikkat edeceğiz. Ama aşılama olmazsa olmaz faktörlerden birisi. Çünkü ne yaparsak yapalım belirli bir anda maskeyi çıkarıyoruz ya da mesafeye uyamayabiliyoruz. Aşılama yoğun bakıma yatış oranlarını azaltıyor, ölüm oranlarını azaltıyor. Bu nedenle tüm dünyanın yaptığı gibi, gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi bizler de var olan aşıları kullanmak zorundayız” dedi.

Uzmanlar, aşıların hastalığı ağır geçirme ihtimalini azalttığını ancak kişilerin kurallara uymazsa virüsü kapabileceğini belirtiyor. Bu sebeple aşı olan vatandaşlar hem kendi hem de toplum sağlığı için maske takmaya devam etmeli.