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Yaşam Aşı olanlara altın mı verilecek? Hangi ilde aşı olana altın veriliyor?
Yaşam

Aşı olanlara altın mı verilecek? Hangi ilde aşı olana altın veriliyor?

Aşı olana hediye verilen şehirler | Ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 92 milyon doz aşı uygulandı. Pek çok ilk aşılamada yüzde 75 oranını geçti. Aşılama oranı düşük illerde ise vatandaşları aşıya teşvik etmek için kampanyalar düzenleniyor. Aşılamada yüzde 69.1 orana sahip Kahramanmaraş'ta yeni bir uygulama başladı. Peki, her aşı olana altın verilecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-08-26 16:00:00 -
Aşı olanlara altın mı verilecek? Hangi ilde aşı olana altın veriliyor?

Koronavirüs salgınının noktalanması için uzmanlar nüfusun büyük bölümünün aşılanması gerektiğini belirtiyor. Bazı illerde aşılamayı teşvik edebilmek adına kampanyalar yürütülüyor. Peki, aşı olana altın mı veriliyor?

Aşı olanlara altın mı verilecek? Hangi ilde aşı olana altın veriliyor?

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında birinci doz aşısını yaptıranlara çekilişle gram altın ve bisiklet hediye edilecek.

Elbistan Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde şimdiye kadar hiç aşı olmayanlara yönelik altın ve bisiklet ödüllü aşılama kampanyası başlatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmda, ilçede aşılama oranının yüzde 63 seviyesinde olduğunu bildirdi.

Toplum sağlığı açısından bu oranı yüzde 75'lere çıkarmak istediklerini aktaran Gürbüz, şöyle konuştu:

"Bu amaçla İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ile kampanya düzenledik. Aşı olan vatandaşlarımıza bisiklet ve altın hediyesi veriyoruz. Onları gönüllü olarak aşı olmaya davet ediyoruz. Bu konuyla ilgili yoğun bir çaba içindeyiz. Sağlık ekiplerimiz mahalle mahalle gezerek aşılama çalışması yürütüyor. Biz de ekip ve ekipmanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Biran önce ilk aşılamada yüzde 75 oranının üzerine çıkmakla ilgili çabamız mevcut. Kampanyanın da desteğiyle kısa zamanda hedefimize ulaşacağız."

Gürbüz, kampanya kapsamında 6 Eylül'e kadar ilk doz aşısını yaptıranlar arasından 10 kişiye çekilişle bisiklet ve gram altın hediye edileceğini kaydetti.​​​​​​​

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