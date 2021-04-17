Aşı olan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından muaf mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma saati

Sağlık Bakanlığı canlı aşı takip sistemine göre, 17 Nisan Cumartesi saat 10:17 itibariyle toplam yapılan aşı sayısı toplam yapılan aşı sayısı 19.930.367. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanlarının yüzde 14’ü, 65 yaş üstünün yüzde 23.6’sı halen aşı yaptırmadı.” demişti. Peki aşı yaptıran 65 yaş ve üstü kısıtlamalarda muaf olacak mı?

İçişleri Bakanlığı genelgesi 13 Nisan Salı akşamı, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Yayımlanan bilgilere göre sokağa çıkma yasağı, marketlerin çalışma saatleri, 65 yaş üzeri ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı, okulların yüz yüze eğitim durumları gibi pek çok husus, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kamuoyuna duyuruldu.

65 yaş üstü sokağa çıkma saati

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00­-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00’da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

65 yaş üstü sokağa ne zaman çıkacak?

Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek. Peki aşı olan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından muaf mı? Bölge gündem’de yer alan habere göre, Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den ilginç bir öneri geldi. Kurugöl, 65 yaş üzerinde yüzde 73 gibi bir aşılama oranı olduğuna dikkat çekerek, “Bu istenilenin, olması gerekenin altında bir oran. Yine başlatılan kısmi kapanma kararı ile 65 yaş üzeri kişilere bir takım kısıtlamalar da getirildi. Ama bu kısıtlamada aşılı ve aşısız olanlar arasında hiçbir ayrım yok. Aşı olan da aynı kısıtlamaya tabi tutuluyor.'' ifadelerini kullandı.