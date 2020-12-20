Aşı mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacak mı? Açıkladılar

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kovid-19'a karşı geliştiren aşıların mutasyona uğrayan yeni virüse karşı etkili olup olmayacağına yönelik soruya yanıt verdi. Alman Bakan, "Aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını henüz etkisini yitirmemişken, İngiltere'nin güneydoğusunda virüsün mutasyona uğramış hali ortaya çıktı. Yüzde 70 daha hızlı yayıldığı tespit edilen virüse karşı Kovid-19 aşılarının etkili olup olmayacağı merak konusu oldu. Özellikle son iki günde dünyanın gündemine oturan konu ile ilgili Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan açıklama geldi.

Etkili olacak

Alman devlet kanalı ZDF'ye konuşan Spahn, Avrupa Birliği'ndeki uzmanların, Kovid-19 aşılarının İngiltere'de hızla yayılan koronavirüsün mutasyona uğramış yeni türüne karşı da etkili olacağına inandıklarını belirtti.

Avrupalı otoriteler arasındaki konu ile ilgili konuşmalara işaret eden Spahn, "Şimdiye kadar mutasyona uğramış türle ilgili tüm bildiklerimizi göz önüne alırsak, aşıların yeni tür üzerinde de aynı şekilde etkili olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Aşılar tamamlanmadan kontrol altına almak zor

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, mutasyona uğramış yeni koronavirüsün kontrolden çıktığını açıklamıştı. Sky'da Sophy Ridge'in programına katılan Hancock, "Vaka sayısında adeta patlama yaşandı ve gidecek çok yolumuz var. Aşılar tamamlanmadan kontrol altına almak çok zor gözüküyor" ifadelerini kullanmıştı.

4 ülkeye yayıldı

İngiltere'de ortaya çıkan yeni koronavirüs türü, İngiltere'nin dışında Danimarka, Hollanda, Avustralya ve Güney Afrika'da görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere’de görülen mutasyonun Hollanda, Danimarka ve Avustralya’da da tespit edildiğini açıkladı.

Acil görüşme

İngiltere'de Covid-19'un mutasyona uğramış şekli olarak saptanan ve Virus-Variante VUI 2020/12/01 olarak tanımlanan yeni virüs nedeniyle Almanya ve Avrupa Birliği, İngiltere ile tüm karşılıklı uçuşları durdurdu.

Almanya Başbakanı Merkel, tüm AB üyesi ülkeler liderleriyle acil telefon görüşmeleri yaptı. Almanya ile İngiltere arasındaki uçuşlar, dün gece 00.00'dan itibaren durdu. Alman Ulaştırma Bakanı, bir bildiri yayınlayarak, “Mutasyona uğramış Covid-19 virüsünün Almanya'ya ulaşmasına engellemek için bu uçuş yasağı gerekliydi” açıklamasını yaptı.

Uçuşlar durduruldu

Yeni virüsün yüzde 70 daha hızlı yayıldığı ve aşıya karşı nasıl direnç gösterdiği bilinmiyor. Aynı şekilde ölüm vakalarını artırıp artırmayacağı da henüz net değil. Başbakan Merkel, konuyla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile konuştu ve tüm AB için benzer uygulamayı istedi. Fransa'nın yanı sıra Hollanda, Belçika, Avusturya ve İtalya, Pazar gecesi itibariyle uçuş yasağı kararı aldı.

Almanya ve şu an tam net olmasa da tüm AB için alınan kararlar şöyle;

– Pazar gece yarısından itibaren 6 Ocak'a kadar İngiltere ile tüm karşılıklı uçuşlar durduruldu.

– İngiltere'de kalan Almanlar, sadece Alman Hava Yolları'na ait uçaklarla gelecek. İngiltere'den gelen uçaklar bir daha geri dönmeyecek. Bu nedenle, British Airways kullanılmayacak.

– Dönüş yolcularını taşıyan uçak personeline, iki ülkede kalan vatandaşları karşılıklı götürdükleri süre içinde yasak olmayacak ancak bu kişiler yeniden uçuş yapamayacak.

– Sadece posta, havayolu ile yük taşımacılığı ve boş uçuşlar serbest olacak.

– Sağlık personeli ve kamu sağlığını ilgilendiren zorunlu hallerde, sağlıkçılar uçuş yapabilecek.

Almanya bu kararı, AB'nin 1008/2008 sayılı düzenlemesinin 21. maddesi gereğince aldı. Bu madde, üye devletlere “Öngörülemez ve kaçınılamaz acil durumlardan kaynaklanan acil konularda, diğer üye devletlere kısıtlama getirebilir, trafik ve karşılıklı gidiş geliş durdurulabilir“ hükmüne dayandırıldı.

Hollanda'da görüldü

AB devlet başkanları şu anda İngiltere ile bağlantılı diğer yerlerde de tam izolasyonu tartışmaya başladı. İsviçre bu konuda henüz bir karar vermedi ve durumu dikkatle izlediklerini açıkladı. İsviçre Sağlık Bakanlığı, “Henüz yeni virüsü ve tehlikelerini bilmiyoruz. Aşıya karşı reaksiyonunu ve aşının buna karşı etkisini bilmiyoruz. Elimizde çok az veri var” açıklamasını yaptı.

Hollanda ise, İngiltere'deki mutasyon değiştirmiş virüs, Aralık ayı başında Hollanda'da da bir vakada görüldü. Almanya ile İsviçre'de bu yeni tip virüsle ilgili henüz bir bulguya rastlanmadığı açıklandı.

Biontech'in aşısına yönelik tartışmalar

Yeni virüs, özellikle daha önce aşı geliştirilen başat proteininde alışılmadık derecede çok sayıda genetik değişikliğe sahip. Yani, virüsün hücrelere girdiği proteinleri değiştiriyor ve aşıyı etkisiz kılabiliyor. İngiltere'de kullanımına başlanan BioNTech/Pfizer aşısı da, bu proteine karşı bir bağışıklık oluşturuyordu. Yeni corona mutasyonuna karşı aşının işe yaramayabileceğinden endişe ediliyor.

Bu yeni tip virüsün rastlandığı Güney Afrika'ya da uçuşlar durdurulmaya başlandı.

Öte yandan, Der Spiegel Dergisi'ne konuşan Basel Üniversitesi bioteknoloji uzmanı Richard Neher, “Başak protein oldukça büyük bir proteindir ve insanın bağışıklık sistemine bir çok noktadan saldırır. Sadece bir tür mutasyonun, aşıyla tanımlanmış yeni korumayı tamamen devre dışı bırakabileceğini sanmam. Ama şu an için bir şey söylemek erken. Ama aşı ile bu tür mutasyona uğramış virüsün tanınmaması ve vücudun reaksiyon göstermemesi de mümkün olabilir. Artık önümüzdeki yıllarda virüsün bu şekilde daha fazla mutasyona uğrayacağını sanmam” diye konuştu.

Fransa, AB ile işbirliği yapacak

Fransız basınında yer alan haberlerde ise Fransa hükümetinin AB ile işbirliğini değerlendirdiği belirtildi.

İtalya'dan flaş karar

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, İngiltere'de Covid-19'un daha hızlı bulaşan yeni bir türünün keşfedildiğini açıklanmasının ardından bu ülkeyle olan hava yolu ulaşımının 6 Ocak tarihine kadar askıya alan bir kararnameyi imzaladıklarını aktardı.