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Sağlık Aşı mutasyona karşı etkili olacak mı?
Sağlık

Aşı mutasyona karşı etkili olacak mı?

İngiltere'de ve dünyanın farklı yerlerinde ortaya çıkan koronavirüsün mutasyona uğramış yeni şeklinin aşılara karşı nasıl tepki vereceği tam olarak bilinmezken, Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan koronavirüse karşı etkili olacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 00:23:00 -
Aşı mutasyona karşı etkili olacak mı?

Korona virüs aşılarının mutasyona uğrayan Covid-19'a karşı etkili olup olmayacağı tartışılırken, Rusya Sputnik V aşısının mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olacağı iddia edildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev yaptığı açıklamada, "Sputnik V, İngiltere'de ortaya çıkan dahil tüm korona virüs mutasyonlarına karşı etkili olacak. Bu, Gamaleya Araştırma Merkezi ile değerlendirmelerimize dayanıyor. Sputnik V'nin önceki modifikasyonlarla, S-protein ile ki bu korona virüs iğnesini kodlayan protein, bunlarla çok iyi ve kaliteli bir şekilde baş ettiğini gördük. Bu nedenle ön analiz, Sputnik V'in bu mutasyona ve diğer mutasyonlara karşı da etkili olacağını doğruluyor" dedi.

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