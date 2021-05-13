Koronavirüs aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken aşı olan vatandaşlar, aşı kimliğinin nereden, nasıl çıkarıldığını araştırmaya başladı. Hayat eve Sığar (HES) uygulamasını indiren vatandaşlar, aşı kimliğinin ne olduğunu nasıl oluşturulduğunu merak ediyor. Peki, aşı kimliği nasıl oluşturulur? Aşı kimliği ne demek?