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Sağlık Aşı kimliği nasıl oluşturulur?
Sağlık

Aşı kimliği nasıl oluşturulur?

Koronavirüs aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken aşı olan vatandaşlar, aşı kimliğinin nereden, nasıl çıkarıldığını araştırmaya başladı. Hayat eve Sığar (HES) uygulamasını indiren vatandaşlar, aşı kimliğinin ne olduğunu nasıl oluşturulduğunu merak ediyor. Peki, aşı kimliği nasıl oluşturulur? Aşı kimliği ne demek?

Yeniakit Publisher
2021-05-13 16:26:00 -
Aşı kimliği nasıl oluşturulur?

İki doz koronavirüs aşısını tamamlayan vatandaşlar, HES uygulaması üzerinden aşı kimliklerini oluşturmaya başladı. Peki, aşı kimliği nasıl oluşturulur? Aşı kimliği ne demek?

Aşı kimliği ne demek?

Hayat eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden koronavirüs salgını sürecinde bir yeni hizmet daha geliyor. İki doz koronavirüs aşısını tamamlayan vatandaşlar, söz konusu uygulama üzerinden aşı kimliğine sahip olabilecek.

Sağlık Bakanlığı’nın oluşturduğu hizmette iki doz aşı olan vatandaşlar, aşı kimlik kartını oluşturabilecek.

Aşı kimliğinde hangi bilgiler mevcut?

Aşı kimliğinin üzerinde, kişinin adı-soyadı, doğum tarihi, T.C kimlik numarası ve isteğe bağlı olarak pasaport numarası bulunmaktadır.

Kimlik kartında kişinin olduğu aşının adı ve yapıldığı tarih ile Kültür ve Turizm Bakanlığının "Güvenli Turizm" logosu yer alıyor.

Kart üzerinde bulunan karekod okutulduğunda ise sistem e-Nabız'a aktarıyor ve ekranda kişinin İngilizce-Türkçe bilgileri çıkıyor.

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