Aşı karşıtlarına çok sert tepki: Aşısını yaptıranlar keriz mi?
Yeni Akit Youtube kanalında gündemi değerlendiren Gazeteci Fatih Uğurlu, aşı karşıtlarını sert ifadelerle eleştirirken, önemli mesajlar verdi.
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Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aşı karşıtlığı propogandası yürütenlere sert ifadelerle yüklenen Uğurlu, "Aşısını yaptıranlar keriz mi?" diye sordu. Uğurlu aşı randevusu alıp da aşı olmayanlara cezai bir yaptırım uygulanması gerekliliğinin de altını çizdi.