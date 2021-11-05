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Siyaset Aşı karşıtları siyasi parti kuruyor
Siyaset

Aşı karşıtları siyasi parti kuruyor

Pandemi sürecinde Koronavirüs aşılarına şüpheyle yaklaşarak tartışmalara sebep olan aşı karşıtları, kendilerini daha iyi ifade edebilmek için partileşmeye gidiyor. Kırıkkale’de noter olarak çalışan Avukat Hacı Ali Özhan, Dayatmasız Yaşam Partisi’nin (DYP) kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığı’na vereceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 10:00:00 -
Aşı karşıtları siyasi parti kuruyor

Aşı karşıtları siyasi parti kuruyor. Kırıkkale'de noter olarak çalışan Avukat Hacı Ali Özhan, Dayatmasız Yaşam Partisi'nin (DYP) kuruluş dilekçesini önümüzdeki hafta İçişleri Bakanlığı'na vereceğini açıkladı.

Avukat Hacı Ali Özhan, aşı, maske ve zorunlu PCR testi karşıtı mücadele vereceklerini söyledi ve “Hiçbir siyasi hesapla çalışma yapmayacağız. Partimiz pandemi mücadelesi ile sınırlı tek bir amaç için çalışacak, görev tamamlanınca kendini fesh edecek” dedi.

Özhan, partinin programında “İnsanların vücut bütünlüğüne yapılan zorlayıcı müdahale ve dayatmalara karşıyız. Aşı adı verilen kimyasal sıvılar ile çipli takip sistemi kurularak robotlaştırılmış köle insanlar oluşturmayı amaçlayan planlara karşıyız. Yurtdışına çıkışta ve girişte getirilen aşı veya PCR test zorunluluğuna karşıyız. Maske dayatılmasına itiraz ediyoruz. Vücut benim, kararıma saygı duy, vücut bütünlüğüne dokunma diyor, yaşam hakkımıza müdahale edilmesini kabul etmiyor ve dayatmasız yaşam istiyoruz'' ifadelerinin yer alacağını açıkladı.
Aşı karşıtları 11 Eylül'de İstanbul Maltepe'de ‘‘Büyük Uyanış' adıyla açık hava mitingi yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde de COVİD 19 aşısı karşıtlar Mecidiyeköy'deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi'nin önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

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