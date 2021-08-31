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Dünya Aşı karşıtı organizatör koronavirüsten öldü
Dünya

Aşı karşıtı organizatör koronavirüsten öldü

ABD'de koronavirüs aşısına karşı olan Caleb Wallace isimli kişi, koronavirüs belirtilerinin ardından kaldırıldığı hastanede solunum cihazına bağlandı. ABD'li organizatör, bir ay süren yaşam savaşını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 11:48:00 -
Aşı karşıtı organizatör koronavirüsten öldü

ABD'de koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemlere ve aşıya karşı çıkmasıyla bilinen Caleb Wallace, hayatını kaybetti.

Tedbir ve aşı karşıtı "özgürlük" mitinginin organizatörlüğünü yapan Wallace'a koronavirüs teşhisi konuldu.

İlk başta testi reddetti

Teksas eyaletinde düzenlenen salgın önlemleri karşıtı mitingleri organize eden 30 yaşındaki Wallace'ın 26 Temmuz'da koronavirüs belirtileri gösterdiği kaydedildi.

Başta test yaptırmayı reddeden Wallace'ın daha sonra kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi.

Ardında 3 çocuk ve hamile eşini bıraktı

Haftalardır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Wallace'ın bilincinin 8 Ağustos'tan itibaren kapalı olduğu ifade edildi. 3 çocuğu bulunan ve eşi 4'üncü çocuklarına hamile olan Wallace'ın cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Aşı ve maske karşıtı protestoları organize etti

Wallace, aşı ve maske gibi koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan önlemlere karşı "özgürlük" protestolarını düzenleyen "San Angelo Özgürlük Muhafızları" grubunun kurucularındandı.

Bu arada Wallace, aşı zorunluluğunun anayasal haklara karşı olduğunu savunuyordu.

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Yorumlar

Ömer FD

İnandığı değerler için ölen nadir insanlardan. Saygı duymak gerekir. Bizde aşı olmaktasa evde ölmeyi tercih ediyoruz. Hastaneyi de istemiyoruz ama anlatamıyoruz.
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A$ı olsa ölmiyecekmiydi?

Ne demek istiyorsunuz? A$ı abı hayat ölümsüzlük iksirimi! Bâri boyun eğmemiş Deccalizme!
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