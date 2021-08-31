Aşı karşıtı organizatör koronavirüsten öldü

ABD'de koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemlere ve aşıya karşı çıkmasıyla bilinen Caleb Wallace, hayatını kaybetti.

Tedbir ve aşı karşıtı "özgürlük" mitinginin organizatörlüğünü yapan Wallace'a koronavirüs teşhisi konuldu.

İlk başta testi reddetti

Teksas eyaletinde düzenlenen salgın önlemleri karşıtı mitingleri organize eden 30 yaşındaki Wallace'ın 26 Temmuz'da koronavirüs belirtileri gösterdiği kaydedildi.

Başta test yaptırmayı reddeden Wallace'ın daha sonra kaldırıldığı hastanede yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi.

Ardında 3 çocuk ve hamile eşini bıraktı

Haftalardır solunum cihazına bağlı olarak yaşayan Wallace'ın bilincinin 8 Ağustos'tan itibaren kapalı olduğu ifade edildi. 3 çocuğu bulunan ve eşi 4'üncü çocuklarına hamile olan Wallace'ın cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklandı.

Aşı ve maske karşıtı protestoları organize etti

Wallace, aşı ve maske gibi koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan önlemlere karşı "özgürlük" protestolarını düzenleyen "San Angelo Özgürlük Muhafızları" grubunun kurucularındandı.

Bu arada Wallace, aşı zorunluluğunun anayasal haklara karşı olduğunu savunuyordu.