Aşı karşıtı gruptan BBC binasına baskın! Polis ve kalabalık arasında arbede çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da toplanan aşı karşıtı grup, BBC binasına girmeye çalıştı. Polis engeliyle karşılaşan öfkeli kalabalığın binaya girişine izin verilmedi.

Daha önce aşı karşıtlarının gösterilerine sahne olan Londra'da, bu kez bir televizyon hedef alındı. İngiltere'de koronavirüs aşısına karşı çıkan bir grup, toplanarak BBC binasına girmeye çalıştı.

BBC binasına girmeye çalıştılar

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, göstericilerin polis engeline rağmen binaya girmek için saldırıya geçtiği görüldü. Polisle göstericiler arasında bir süre itiş kakış yaşandı.

Gerilimli anlar, grubun London Park'ta bir araya gelmesiyle başladı. Polis eşliğinde parktan ayrılan protestocular, BBC binasına yöneldi.

Polis binaya girişi engelledi

Öfkeli kalabalık, binaya girmeye çalışsa da polis engelini aşamadı. Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan (MET) bir sözcü, "Grubun farkındayız. Tutuklama yok ancak memurlar hazır bulunuyor. Durumu izlemeye devam edecekler." dedi.

Bir BBC sözcüsü ise medya kuruluşunun güvenlik konularında yorum yapmadığını söyledi.

Aşı karşıtları BBC'yi suçladı

BBC stüdyosunun dışında toplanan kalabalık, "Yazıklar olsun, ayıp size" diye bağırdı. Gruptan birisi de söz konusu televizyonu "doğru bilgi vermediği" gerekçesiyle suçladı.