Aşı kampanyası son sürat devam ediyor

Yeni Akit / ANKARA

Sağılık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını (100.000 bin kişide) paylaştı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla vatandaşları aşı ve illere göre koronavirüs vakaları konusunda bilgilendirerek aşılama sayısının yükselmesiyle risk oranlarının artışına dikkat çekti ve tünelde ışığın göründüğü müjdesini verdi.

Bakan Koca’nın art arda attığı Tvittlerde, “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek.” ifadelerini kullandı.

Aşılama hızında artış olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, “Dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186’a indi.” dedi.

İller konusunda da durumu anlatan Koca, “ANTALYA, DENİZLİ, TUNCELİ VE GİRESUN, Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi. BAYBURT, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. BAYBURT, Turuncu iller arasında. AĞRI, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. AĞRI, Turuncu iller arasında.” ifadelerini kullandı.