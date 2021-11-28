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Sağlık Aşı firmaları 'müjde' dedi, uzman isim eleştirdi! Hala öğrenemediniz mi?
Sağlık

Aşı firmaları 'müjde' dedi, uzman isim eleştirdi! Hala öğrenemediniz mi?

BioNTech ve Pfizer'in, Omicron varyantına karşı 100 gün içinde aşı üretecekleri açıklamasını eleştiren Dr. Ümit Aktaş, 100 gün içinde başka bir varyantın daha ortaya çıkabileceğini hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 23:03:00 -
Aşı firmaları 'müjde' dedi, uzman isim eleştirdi! Hala öğrenemediniz mi?

 Yeniakit.com.tr 

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD’li ilaç şirketi Pfizer, Covid-19’un yeni ortaya çıkan Omicron varyantının mevcut aşıyı etkisiz kılması durumunda yaklaşık 100 gün içinde yeni bir aşı geliştirebileceklerini duyurdu.

'Bunu öğrenemediniz mi?'

Aşı firmalarının açıklamasını eleştiren Dr. Ümit Aktaş, 100 gün için de yeni varyantların da ortaya çıkabileceğini söyledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Dr. Aktaş, BioNTech ve Pfizer tarafından yapılan açıklamaları alıntılayarak, şunları yazdı:

"100 güne kalmadan, bugün lafı bile edilmeyen başka bir varyantın çıkacağını artık öğrenmiş olmalısınız, değil mi?"


 

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