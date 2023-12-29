Asgari ücrette vergiyi kaldırdı 578 dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamanı verdi! Sol hayal satar Erdoğan yapar

Buğra Kardan İstanbul

1 Ocak’tan itibaren asgari ücretin yüzde 49 zamla 17 bin 2 liraya çıkacağının açıklanması işçinin de işverenin de yüzünü güldürdü.

Gelir vergisi istisnasının devam edeceğinin açıklanması ise asgari ücretliyi ikinci kez sevindirdi.

2002’de 126 dolar olan asgari ücretin AK Parti hükümetlerince her yıl arttırılarak tarihin en yüksek seviyesine, 578 dolara çıkarılması takdir topladı. Bu durum halkçı, sosyal demokrat, emekçi dostu maskeli sol iktidarlar zamanında asgari ücreti arttırmaktan imtina edildiğini ve vergi istisnasına gidilmediği gerçeğini hatırlattı.

Ekonomistler, halkçı geçinen Milli Şef İnönü ve Karaoğlan Ecevit’in yapamadığını Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığına işaret ettiler. Asgari ücreti 578 dolarla zirveye taşıyan Erdoğan’ın tarihe geçtiğine dikkat çektiler.

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AK Parti’den başarılı sınav

Akit’e konuşan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Dinç, “1970’lerde, 1980’lerde, 1990’larda SGK’lı yoktu. Çalışanın kaydı kuydu olmadığı için asgari ücret de anlam taşımıyordu. 2002’de asgari ücret bir mana buldu. Erdoğan ve ekibi tarafından çalışanı mutlu eden kararlar alındı. Bu kararlar için dış odaklara danışılmadı. Tabii asgari ücret hususunda Türkiye’ye talimat vermeye girişen Moody’s gibi yapılanmalar var ama bunları dikkate alan yok. Zira Erdoğan ve ekibi dargelirliden yararlanarak ekonomiye ivme katmayı ve fiyat artışlarını frenlemeyi odağa oturtuyor. Mavi yakalının aldığı ücreti yukarı itmeyi hedefliyor. 1970’lerde, 1980’lerde ve 1990’larda Dünya Bankası ile IMF gibi dış odaklara râm olmuş bir anlayış vardı. Kendilerini halkçı ya da sosyal demokrat olarak sunan iktidarlar bu odaklar ne dese onu yapıyordu.”

Fırsatçılara tedbir alınmalı

Dinç, asgari ücret artışını bahane ederek fiyatları şişirme yarışına giren vurgunculara karşı da tedbir alınması uyarısında bulundu. Dinç “Asgari ücret 20 bin lira olacak diye fiyatları arttıranlar oldu. Ücretin 17 bin lira olarak belirlenmesinin ardından tekrar fiyat arttırdılar. Bunlar ifşa edilip ruhsatları iptal edilmeli” dedi.

Ekonomi yazarı Gamze Büyük Kılınç ise hükümetin asgari ücreti yüzde 49 arttırmasının önemli ve anlamlı bir adım olduğunu vurguladı. Kılıç, şunları söyledi: “17 bin 2 lira dar gelirliyi rahatlatacaktır. Kasada para var ki vergi gelirinden feragat ediliyor, ücret artışına gidiliyor. Makro ve mikro dengelerde düzelme var. Bunun yanında AK Parti hükümetlerinin halkı, fakir fukaraya enflasyonun altında ezdirmediği de bir hakikattir. Ne yazık ki bunu 1970’lerde, 1990’larda hükümetler yapamamıştır. Sosyal demokrat liderler, sol iktidarlar asgari ücret hususunda bir adım atmamıştır. Asgari ücreti arttırmak şöyle dursun vergi ayarlamalarına dahi gitmemişlerdir. AK Parti hükümetleri, dar gelirlinin yanındadır. Halkın refah düzeyini arttırmak için tedbirler hayata geçirmektedir. İnanıyorum ki refah payı artacak. Kalkınma da hızlanacak. Alım gücü artacak. Halkımız endişelenmesin. Hükümetin uyguladığı politikalarla enflasyon canavarından Türkiye kurtarılacak. Canavar mutfaklardan, evlerden elini çekecek.”