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Ekonomi Asgari ücrette sona yaklaşılıyor! Bakan Bilgin'den kritik toplantı
Ekonomi

Asgari ücrette sona yaklaşılıyor! Bakan Bilgin'den kritik toplantı

Çok sayıda çalışanın maaşını belirleyecek olan asgari ücret tespit komisyonu öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün kritik bir görüşme yapacak. Asgari ücretin 7 bin 500 ile 8 bin 500 lira civarı olması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-01 01:08:00 -
Asgari ücrette sona yaklaşılıyor! Bakan Bilgin'den kritik toplantı

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammında maraton başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'u ağırlayacak. Taraflar, asgari ücret pazarlığında takvimi belirleyecek.

Asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi. Milyonların heyecanla beklediği pazarlık görüşmeleri başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bugün Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

"Asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz"

Bakan Bilgin konu hakkında yaptığı açıklamada, "Biz davet ettik. Türk-İş Başkanı Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir görüşme yapacağım. Görüşmede, asgari ücret konusunda yapılacak toplantıyı organize edeceğiz. Birlikte takvime karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Külliye'de kritik görüşme

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir toplantı gerçekleştirdi. Beştepe'deki zirvede Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretle ilgili gelişmeler masaya yatırıldı. Bugün itibariyle başlayacak asgari ücret maratonu öncesi dikkat çeken toplantı sonrası resmi bir açıklama yapılmadı.

Asgari ücret nasıl tepit ediliyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut ücret ne kadar?

2022 yılının başında 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücrete, enflasyon nedeniyle temmuzda bir ara zam yapılmıştı. Temmuzda alınan kararla asgari ücret 5 bin 500 lira olarak açıklanmıştı.

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