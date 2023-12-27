Asgari ücrette kritik gelişme! Kabine toplantısı iptal edildi

2023 yılının son Kabine Toplantısının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanması bekleniyordu. Kabine toplantısı öncesinde de rakamların konuşulacağı 3. toplantısını bir türlü yapamayan Asgari Ücret komisyonu üyeleriyle Erdoğan'ın bir toplantı yapacağı belirtiliyordu. Ancak son dakika kritik bir gelişme yaşandı.

Kabine toplantısı yine ertelendi...

Bugün yapılacağı belirtilen Kabine toplantısı iptal edildi. Normal şartlarda geçtiğimiz hafta yapılması beklenen Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı sebebiyle ertelenmişti. Erdoğan'ın açıklanan resmi programında sadece saat 14:00'te Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'ne katılacağı bilgisi yer aldı.

AK Part Genel Merkezi'nde olacak

Kabine toplantısının, Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'nde belediye başkanı adayları için temayül yoklamasına katılacağı ve aday belirleme çalışmalarını yürüteceği için iptal edildiği ifade ediliyor. Kabine'de asgari ücret ile memur ve emeklilere yapılan zammın görüşülmesi bekleniyordu.

'Kabine sonrası açıklanacak' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine öncesi, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve TİSK Başkanları ile de görüşmesi bekleniyordu. Habertürk'ün haberine göre Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamayla asgari ücreti kamuoyuna duyuracaktı. Ancak toplantı yapılmayınca beklentiler boşa çıktı.

Patron kendini 17 bin TL'ye hazırladı...

Milyonlar asgari ücrette zam oranının ne olacağını merak ederken, Ekonomi Gazetesi'nde dikkat çeken bir haber yer aldı. "17 bin lira cepte. İşveren kendisini bu rakama hazırladı" denilen haberde "Yani 17 bin lirayı makul görüyor. AK Parti yöneticileri de bundan 1 ay öncesine kadar 16.000 – 16.500 TL civarında beklentilerini paylaşıyordu. Fakat toplumsal beklenti 17 bin lirayı aştı. Yani sanki artık toplumsal bir mutabakat 17 bin liranın üzerinde oluşmuş gibi görünüyor" ifadeleri dikkat çekti.

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