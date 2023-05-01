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Ekonomi Asgari ücrette flaş iddia! Zammın oranı bu olacak
Ekonomi

Asgari ücrette flaş iddia! Zammın oranı bu olacak

Yeniakit Publisher
2023-05-01 11:31:00 -
Asgari ücrette flaş iddia! Zammın oranı bu olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Yeni asgari ücret düzenlemesi temmuzda olacak." demesi üzerine milyonlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, 3 farklı zam senaryosu konuşuluyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Yeni asgari ücret düzenlemesi temmuzda olacak." demesi üzerine milyonlar asgari ücretin ne kadar olacağını merak ederken, 3 farklı zam senaryosu konuşuluyor. 

Milliyet'e konuşan vergi uzmanı Muhammet Bayram, altı aylık enflasyonunun yüzde 25 - 30 olacağını tahmin ettiğini, asgari ücrete zammın da bu oranda yapılabileceğini ifade etti.

Bayram, 'asgari ücretliye seyyanen zam konusunda enflasyon hızlı düşüşe girmezse' Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'dokunuşuyla' sosyal refah payı artışı yapılabileceğini dile getirdi.

Vergi uzmanı, "Gıda enflasyonunun yaz sezonuyla yeni üretimlerin artmasıyla düşmesini bekliyoruz. Enflasyon düşerse seyyanen zam olmaz, enflasyon yükselirse bir seyyanen zam yapılmasını öngörüyorum" diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Asgari ücret zammında yüzde 20 - 30 aralığında değerlendirmeler yapılıyor.

Asgari ücret yüzde 20'lik artışla net 10 bin 207 lira, yüzde 25'lik artışla net 10 bin 632 lira, yüzde 30'luk artışla net 11 bin 57 lira olacak. 

 

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Yorumlar

Telkadayıf

Yirmi bin TL 'den aşağı birşeye fayda olmaz,seçimden önce zam olmalı inşallah.
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