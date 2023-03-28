Asgari ücrette flaş iddia! Herkesin gözü-kulağı bu haberdeydi

AK Parti, en düşük emekli aylığını 7 bin 500, emeklilerin bayram ikramiyesini ise 2 bin lira yaptı. Seçim öncesi gelen art arda düzenlemelere "asgari ücret"in de eklenmesi bekleniyor.

Başkent kulislerinde asgari ücrete seçim öncesinde zam yapılacağı haberleri dolaşıyor. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da.

Edinilen bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in dün açıkladığı, “Bir zam beklemiyorum” haberlerinin bizzat bakanlık tarafından yalanlanması artış beklentisini artırdı.

Asgari ücret, yıl başında net 8 bin 506 liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yılın asgari ücretini açıklarken yaptığı, “Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız” sözüne sık sık atıf yapılıyor. Temmuz'da yapılması beklenen artışın erkene alınabileceği konuşuluyor.



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