  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücrette flaş iddia! Herkesin gözü-kulağı bu haberdeydi
Ekonomi

Asgari ücrette flaş iddia! Herkesin gözü-kulağı bu haberdeydi

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:48:00 -
Asgari ücrette flaş iddia! Herkesin gözü-kulağı bu haberdeydi

AK Parti, en düşük emekli aylığını 7 bin 500, emeklilerin bayram ikramiyesini ise 2 bin lira yaptı. Seçim öncesi gelen art arda düzenlemelere "asgari ücret"in de eklenmesi bekleniyor.

AK Parti, en düşük emekli aylığını 7 bin 500, emeklilerin bayram ikramiyesini ise 2 bin lira yaptı. Seçim öncesi gelen art arda düzenlemelere "asgari ücret"in de eklenmesi bekleniyor.

Başkent kulislerinde asgari ücrete seçim öncesinde zam yapılacağı haberleri dolaşıyor. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da.
Edinilen bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in dün açıkladığı, “Bir zam beklemiyorum” haberlerinin bizzat bakanlık tarafından yalanlanması artış beklentisini artırdı.
Asgari ücret, yıl başında net 8 bin 506 liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yılın asgari ücretini açıklarken yaptığı, “Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız” sözüne sık sık atıf yapılıyor. Temmuz'da yapılması beklenen artışın erkene alınabileceği konuşuluyor.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Neco

Ne saçmalıyorsunuz.hic beyin yokmu sizde.asgari ücret artarak ne sonuç elde edildi.daha coo zamma daha çok enflasyona sebep oldu.devletin artık sacmalamayi bırakıp tüccarı marketleri kontrol altına alması gerek.

MEMUR

HİÇ UTANMA YOK.KAMU DA ÇALIŞANLAR MÜHENDİS VE EMEKLİLERİ REZİL MAAŞLAR OLUYOR. NASIL OLSA GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI UTANMADAN YURT DISINDA ...CEPLERİ EURO DOLARLA DOLUYOR...ŞU ADAMLAR ARTIK DEVLETTEN PARA ALMASIN. IYI YOLDULAR
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23