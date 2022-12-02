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Ekonomi Asgari ücrette büyük sürpriz iddiası! 'Böyle bir karar çıkacak' diyerek duyurdu
Ekonomi

Asgari ücrette büyük sürpriz iddiası! 'Böyle bir karar çıkacak' diyerek duyurdu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, asgari ücrette tarih konusunda bir sürpriz yapılabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 08:21:00 -
Asgari ücrette büyük sürpriz iddiası! 'Böyle bir karar çıkacak' diyerek duyurdu

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, asgari ücret süreciyle ilgili şunları söyledi: "Masaya oturulduğunda tarafların beklentileri belirlenmiş olacak. Yapılacak görüşmelerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir rakama ulaşacak. Tarafların daha kısa sürede anlaşıp asgari ücreti erken bir zamanda, geçen yıl olduğu gibi belki açıklama ihtimalini kuvvetle muhtemel görüyorum. Kararın da oy birliğiyle çıkma ihtimalini yüksek görüyorum."

2022 yılının ocak ayında asgari ücrete tarihin en yüksek artışı yapıldı. Yaklaşık yüzde 50 zamla çalışanın maaşı 4 bin 253 liraya yükseltildi. Temmuzda da asgari ücret yüzde 30 arttı. Ücret net 5 bin 500 liraya çıktı.

Zengin, "Rakam açıklandığında çalışanları memnun edecek işletmelerin de devamını sürdürebilir olmasını ve iş gücü kaybına gitmemesini sağlayacak bir rakam olma ihtimalini yüksek görüyorum" dedi. Asgari ücret, Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak.

Geçen yılki durum

Asgari ücret görüşmelerinin normal takvime göre aralık ayının sonunda bitmesi ve rakamın bu tarihten sonra açıklanması bekleniyor. Ancak geçen sene erkenden bitirilen görüşmelerden sonra aralık ayının ikinci haftasında rakam ilan edilmişti. Bu sene de benzer bir tablo ortaya çıkabileceği ihtimali güçlü görülüyor.

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Yorumlar

Sefer

Bu hükümete gerçekten helal olsun. Hayır hayır AKP'li falan değilim. Ama bu bir gerçek. Dünya çalkalanırken Türkiye dimdik ayakta kalabilmeyi nasıl becerdi sizce?!?!?!?! Şimdi dürüst ve mert olalım. İnsanlığımız adına soruyorum, CHP olsaydı becerebilir miydi? İyi parti becerebilir miydi? Saadet brecerebilir miydi?! Diğerleri... Becerebilirler miydi? İşte böyle arkadaşlar, maalesef sol üretemiyor. Sağdan geliyor ne gelirse. Bu çok tuhaf. Ama gerçek. Yani hiç kıvırtmayalım. İşte örneğimiz sayın İmamoğlu. Solun tam kendini ispatlayabileceği bir fırsatı yakalamışken ne yaptı?!?!?!?!?!?!?!?!?! Ben bile Tayyibe oy verirsem şaşırmayın. Açıkçası böyle maalesef.
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