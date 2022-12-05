Asgari ücrette beklenmedik rakam! Eğer olursa milyonları sevindirir

7 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde 8 bin TL ve 9 bin 350 TL olarak iki rakam daha güçlü duruyor. Eğer enflasyon oranında zam yapılırsa asgari ücret 9 bin 350 TL olacak ve işçi rahat bir nefes alacak.

Türkiye asgari ücret görüşmelerinden çıkacak haberi bekliyor. Sendika düzeyindeki İlk toplantı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücret zammının ise aralığın sonunda açıklanması bekleniyor. Milyonların gözü kulağı bu süreçte olacak. Asgari ücrete temmuzda yüzde 30 zam gelmiş, 5 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı.

Türkiye asgari ücret görüşmelerinden çıkacak haberi bekliyor. Sendika düzeyindeki İlk toplantı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak. Asgari ücret zammının ise aralığın sonunda açıklanması bekleniyor. Milyonların gözü kulağı bu süreçte olacak. Asgari ücrete temmuzda yüzde 30 zam gelmiş, 5 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı.

Bakan Bilgin, asgari ücrete ne kadar zam geleceğiyle ilgili "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsun: Onların enflasyona ezdirmeyeceğiz" mesajını vermişti. Bu açıklama, iki formülü gündeme taşıdı.

Formüllerden biri asgari ücrete yıllık enflasyon oranında zam uygulanması. Show TV'de yer alan habere göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65-70 arasında. Böylelikle asgari ücret yıllık enflasyona göre belirlenirse milyonlarca kişinin yeni maaşı 9 bin 350 TL'ye yükselecek.

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