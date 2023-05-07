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Ekonomi Asgari ücrette 'ara zam' olacak mı? Uzman isim detayları aktardı
Ekonomi

Asgari ücrette 'ara zam' olacak mı? Uzman isim detayları aktardı

Yeniakit Publisher
2023-05-07 13:09:00 -

Gündemin sıcak başlıklarından biri olan “Asgari ücrete ara zam gelecek mi?” sorusu hakkında kulislerde ne konuşuluyor ve olasılıklar ne? SGK Dernek Başkanı açıklamalarda bulundu.

SGK Dernek Başkanı Emin Yılmaz konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Asgari Ücret Komisyonu toplamda 15 kişi üzerinden değerlendiriliyor. Buna Çalışma Bakanlığı üzerinden başkanlık yapılarak 5 kişi, iş sendikasını temsilen 5 kişi ve işveren sendikasını temsilen 5 kişi üzerinden toplanıyor. Burada ana olarak toplantıda enflasyon verileri üzerinden değerlendiriliyor. Gerekli görülürse buna da bir refah payı eklentisi yapılıyor.

Enflasyon bulgusu burada belirleyici nokta olunca ilk altı aylık enflasyon bir sonraki 7 aydan yani temmuzdan sonraki ücretleri belirlemede önemli bir rol oynuyor. Ocak ayında açıklanan enflasyon oranımız yüzde 6.65, şubat 3.15, mart 2.29, nisan 2,39, mayıs ve haziran ayları takip eden ayın 3’üne kadar açıklanacak. Şu anda onlarla ilgili net bir bilgi yok.

Dört aylık veri üzerinden enflasyon verisine baktığımızda yüzde 15.22’ye geliyor. Yıllık bazda yüzde 43.68’e gelmiş oldu. Merkez Bankası başkanımızın geçmiş günlerde yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda haziran ayına kadar beklenti yüzde 21.13 üzerinden değerlendirildi.  Somut veriye ulaştığımız ve asgari ücreti oranladığımız zaman rakamları tespit edebiliyoruz."

Emel Telli

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