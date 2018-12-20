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Asgari ücrette 3. randevu

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını bugün gerçekleşecek.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:29
Asgari ücrette 3. randevu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını bugün gerçekleştiriyor. İşçi ve işveren arasındaki pazarlıkların başlaması bakımından belirleyici olan, bir işçinin asgari geçim tutarının Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) bu toplantıda komisyonla paylaşılması bekleniyor.

Türk-İş ev sahibi

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin bu yılki üçüncü toplantısına Türk-İş ev sahipliği yapacak.

Bu toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca verilen görev doğrultusunda TÜİK tarafından hesaplanan bir işçinin asgari geçim tutarının da paylaşılması bekleniyor. Bu rakamın, gerek işçi gerekse de işveren tarafının tekliflerinin somutlaşması ve pazarlıklara başlanması bakımından belirleyici niteliği bulunuyor.

Türk-İş, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyor. Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyor.

İşverenler 2 bin TL’ye karşı

TİSK Başkanı Kudret Önen, “Teklifimiz, hükümetin enflasyonla mücadele programına destek olacak nitelikte” dedi. Asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması taleplerine değinen Önen, “Bu tür taleplerin ‘Yeni Ekonomik Program’ içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ile diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:29
  1. Asgari Ücret Tespit Komisyonu
  2. asgari ücreti belirleme çalışmaları
  3. asgari ücret
  4. İşçi ve işveren
  5. Türk-İş
  6. TÜİK
  7. TİSK Başkanı Kudret Önen
  8. Yeni Ekonomik Program

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