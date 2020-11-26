'Asgari ücretliyim' demişti! Tutuklanan İP'linin Maldivler'de fotoğrafı ortaya çıktı

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve ardından partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik geçen cumartesi sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu için düğmeye bastı.

'Asgari ücretliyim' demişti! Maldivler'de fotoğrafları çıktı

Operasyon kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 27 kişi gözaltına alındı. İşlemlerden sonra içlerinde Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve İP Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Çama'nın da bulunduğu 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon çerçevesinde tutuklanan ve Aksoy'un 52 bin liralık şahsi borcunu ödediği ileri sürülen İP Karabağlar İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Çama'nın ifadesi ortaya çıktı. Çama'nın savcılıkta verdiği ifadede, maddi olarak çok zor günler geçirdiğini söylediği belirtildi. İP'li Gökhan Uzun'a ait temizlik firmasında asgari ücretle çalıştığını öne sürülen Çama'nın, çocuğunun okul taksidini ödeyemediği ve 9 icrası bulunduğunu söylediği bildirildi.

Aksoy'un 52 bin liralık şahsi borcunu ödediğini de kabul etmeyen Çama'nın, "Param olsa kendi borçlarımı öderdim. Para yönünden berbat durumdayım. 45 bin lira borcum var. Ödeyemiyorum, suçsuzum" iddialarında bulunduğu belirtildi. Ancak kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Çama'nın, geçmiş yıllarda Maldivler'e tatile gittiği ortaya çıktı. Çama'nın Maldivler tatilinde çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından da paylaştığı görüldü.