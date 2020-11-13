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Ekonomi Asgari ücretli ve dar gelirliler için TOKİ fiyatları
Ekonomi

Asgari ücretli ve dar gelirliler için TOKİ fiyatları

TOKİ Başkanlığı 1+1, 2+1, ve 3+1 konut satışı için yeni duyurular yaptı. Türkiye çapında birçok şehir için yapılan bu duyurularda vatandaşların uygun ödeme koşulları ile alabileceği yeni daireler yer alıyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu konutlar sayesinde kolay ödeme seçeneklerine sahip. Bir miktar peşin ödeme geriye kalan tutarın ise taksitlerle ödenmesi şeklindedir. TOKİ'den ev alacaklar için detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-11-13 12:32:00 -
Asgari ücretli ve dar gelirliler için TOKİ fiyatları

TOKİ dar gelirli ve asgari ücret alan vatandaşlar için uygun fiyatlarda konut satmaya devam ediyor. Bunun üzerine TOKİ asgari ücretle çalışanlar ve dar gelirliler için projelerini internet sitesinden duyuruyor. Vatandaşlar yeni listelerde yer alan konutlardan almak istediklerinde herhangi bir kura veya çekilişe katılmıyorlar. Satışlar başvuru önceliğine göre yapılıyor. TOKİ’nin yaptığı açıklamaya göre evlerin dar gelirliler için satışa sunulduğu belirtildi. Dar gelirli olan vatandaşların, belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

TOKİ evlerine başvuru şartları nelerdir?

TOKİ'nin yaptığı açıklamaya göre evlerin dar gelirliler için satışa sunulduğu belirtildi. Dar gelirli olan vatandaşların, belirtilen tarihler arasında başvurusunu yapması gerektiği duyuruldu.

TOKİ evlerine başvuru yapacaklarda aranan bazı şartlar vardır. Bu şartlar şu şekilde;

- T.C. vatandaşı olması,

- Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartı ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması,

- Başvuru sahibinin kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması gerekiyor. Tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil konutunun bulunmaması şartı vardır. (tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

- Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Fakat, eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500.00 TL olması şartı mevcuttur.

Başvuru nasıl yapılır?

T. Halk Bankası Aġ. Tüm şubeleri ve E-Devlet aracılığıyla başvuru yapılabilir. E Devlet üzerinden başvurular, gerçekleştirilmektedir.

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