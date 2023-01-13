Asgari ücretli ve 2023 İşsizlik maaşı ne kadar, nasıl hesaplanır? Tazminat kaç ay alınır, şartları nedir? Asgari ücretin bir tık üstü ne kadar?

Asgari ücret, işçinin bir iş günü çalışması karşılığında ödenmesi belirlenen en düşük ücrettir.

Hazine Maliye Bakanlığı, 17 bin 904,62 TL olan kıdem tazminatı tavanını 19 bin 982 TL olarak belirledi.

2023 işsizlik maaşları ödeneğine zam geldi. Kendi isteği dışında işten çıkarılan çalışanların işsizlik sigortası fonundan işsizlik maaşı verilmektedir. Bilindiği üzere Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekmektedir. Konu ile ilgili "İŞKUR İşsizlik maaşı kaç ay alınır, şartları nedir, 2023 ödemesi ne kadar, nasıl hesaplanır?" sorusuna yanıt arayanlar için detayları bu haberimizde derledik.

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemenin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Akşam'ın aktardığı haberde: Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde değişiklik olacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ RAKAMLARI ARTTI

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

2023 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

İşsizlik ödeneğinin en düşüğü 4 bin 3 lira, en yükseği ise 8 bin 6 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan binde 7,59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

2023 yılında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplanmaktadır.

Asgari ücretlinin kıdem tazminatı 10 bin 8 lira

Asgari ücretli çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı brüt 10 bin 8 liraya yükseldi.

GSS İÇİN 300 LİRA ÖDENECEK

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen 300 lira 24 kuruş ödenmesi gerekecek.

Bu rakamın ödenmesiyle kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetinden yararlanacak.

Gelir testine gidilip hanedekilerin kişi başı gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden yani 3 bin 336 liradan az hesaplanması durumunda ise GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.

Bunların dışında, yeni asgari ücretle lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak kıdem tazminatı tavan fiyatını açıkladı. Asgari ücret zammının yüzde 54,66 olarak açıklanmasının ardından 2023 kıdem tazminatı tavanı milyonlarca vatandaş tarafından merak edilirken Bakanlığın açıklamasının ardından 2023'ün ilk döneminde geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı kamuoyuna duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanını 19 bin 340 TL olarak açıkladı.

Kıdem tazminatının yıllık miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesini aşamayacağı yasayla belirlenmiş durumda. Kıdem tazminatı tavanı 2022'nin ikinci yarısında 15 bin 371 lira olarak uygulandı. 1 Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 19 bin 340 TL olacak.

2022 2. DÖNEM KIDEM TAZMİNATI TAVANI

2022'nin ikinci döneminde geçerli olan kıdem tazminatının yıllık tavan tutar 15.371,40 TL olarak belirlenmişti. Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükseldi.

KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI

Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.

Çalışanın kendi isteği ile ayrıldığı durumlarda kıdem tazminatı alınamıyor.

Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekiyor.

Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.

Çalışan, emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

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