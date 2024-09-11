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Spor Asgari ücretli şampiyon Kerem Aktürkoğlu
Spor

Asgari ücretli şampiyon Kerem Aktürkoğlu

Yeniakit Publisher
2024-09-11 07:42:00 -
Asgari ücretli şampiyon Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu'nun futbol mücadelesi pes etmeyen bir ailenin hikayesi... Her sabah babası araba kullandı, o Kocaeli-İstanbul yolunda Avrupa hayali kurdu. Bodrum’la şampiyon oldu, cebine asgari ücretten fazlası girmedi. Başakşehir, ‘asgari ücretle 5 yıl imza at’ dedi, istemeyince kadro dışı kaldı. Fatih Terimli Galatasaray isteyince sevinçten havalara uçtu. Aslan’da coştu, milli takımda attı! O şimdi Benfica’da...

16 yaşında girdiği Başakşehir seçmelerinde 'kazandın' haberi geldiğinde hayatının değiştiğini düşünmüştü. Akşam yatağına yattığında Abdullah Avcı yönetimindeki takımı ile önce Süper Lig ardından da Avrupa'da şampiyonluk hayalleri kurmaya başlamıştı. Ancak hayatın bu kadar kolay olmadığını zor yollardan öğrendi… Başakşehir genç takımına asgari ücret karşılığında imza atıp A takımla idmanlara çıkmaya başladığında akran zorbalığı yerine 'ağabey mobbingi' ile karşılaşınca aklındaki tek şey futbol olmaktan çıktı…

BABA NASİHATİ: SAKIN BIRAKMA

Tarihi ileri saralım… Önceki gece İzlanda ağlarına 3 gol atan, G.Saray tarihinin en pahalı ikinci yerli oyuncu satışı olarak kayıtlara geçen Kerem Aktürkoğlu'ndan bahsediyoruz. Başakşehir'den Bodrumspor'a kiralık giden ve ardından 3. Lig'de şampiyonluk yaşayıp asgari ücretle 5 yıllık imza atması istenen futbolcu takımdaki zorbalıklara da karşı gelince kadro dışı bırakıldı. Futbolu bırakmak istediğinde aile meclisi "Devam, biz arkandayız" kararı verince babasının şoförlüğünde her gün sabah 5.00'te Kocaeli-İstanbul yolculuğuna başladı.

2020'DE KAPIYI FATİH TERİM ÇALDI

Zor günler, sözleşmesi bitene kadardı… Bundan sonra futbol konuşacaktı. Önce Karacabey, ardından 24 Erzincan… İş futbola düşünce gereğini yapıp hayallerindeki Süper Lig için beklemeye koyuldu. Ağustos 2020'de telefondaki isim Fatih Terim, imza atılacak kağıttaki antetteki logo Galatasaray'dı.

O YUMRUK HERKESİN CANINI YAKTI

2020-21'de takıma ısındı, "3. Lig'den oyuncu mu alınır?" diyenlerin sesini kıstı. 13. bitirilen 'kâbus' sezonunda 52 maçta 22 gole katkı yaparken maç sırasında takım arkadaşı Marcao'dan yediği yumruk, tüm G.Saraylıların acısı oldu. Düştüğünde morali bozuldu, ıslıklar geldikçe tribünle gerildi, moralini daha da bozmak için zaman zaman kendiyle bile savaştı. Ama sonunda vedasını Aslantepe'de alkışlarla yaptı. Avrupa hayali için yüklü kontratları reddedip Benfica'nın yolunu tuttu… Hikâye burada bitti mi elbette buna Kerem karar verecek!

İZMIR'DE TARİH TEKERRÜR ETTİ

Burak Yılmaz'ın ardından milli takımda hat-trick yapan ikinci oyuncu olan Kerem Aktürkoğlu, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda bir kez daha coştu, kariyerinin ikinci üç gollü zaferine imza attı. Kerem'in şimdiye kadarki 4 hat-trick'inin ikisi bu statta kaydedilmişti. 17 Nisan 2021'de Galatasaray formasıyla ilk 'hat-trick'ini Göztepe'ye karşı yapmıştı.

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