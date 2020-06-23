Asgari ücretli çalışana Kurban bayramı ikramiyesi verilecek mi?

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birlikte çalışanlar “asgari ücretliye bayram ikramiyesi var mı?” sorusunun yanıtını araştırmaya devam ediyor. 2020 yılı asgari ücret tutarı hakkında araştırma yapanlara yönelik, asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu. Asgari ücretliye bayram ikramiyesi verileceğine dair bir gelişme yok. Bu konuda yetkililerden yapılmış bir açıklama da henüz mevcut değil. Asgari ücret işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve o işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür gibi temel ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek olan ücret olarak tanımlanıyor. Asgari ücretliye ikramiye verileceği yönünde haber açıklanmamıştır.

Bayramlarda ikramiye kimlere veriliyor?

Emekliler,

İş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alan kişiler,

İş kazası sonrası sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat eden kişilerin hak sahipleri,

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan ve Türkiye’den kısmi gelir ve aylık alanlar,

Dul ve yetim aylığı alan kişiler,

Maluller.