Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı?

Fabrikalarda üretiminin durması nedeniyle patronların kısa çalışma ödeneğinden yararlanması ve kimi iş yerlerininde İŞKUR işsizlik maaşı ödemesi birlikte asgari ücretliler bu süreçte ikramiye için araştırma yapıyor. Asgari Ücretli çalışana maaşları iyileştirme komisyonu Meclis'e gelmişti. Bilindiği gibi "Asgari Ücretliden Vergi Alınmasın" tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına gelmiş ve reddedilmişti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hükümetin açıkladığı paketlerde asgari ücretliler için kısa çalışma ödeneği yer aldı. Ücretsiz izine çıkarılan ya da salgından dolayı işten çıkarılan asgari ücretli çalışanlara devlet kısa çalışma ödeneği üzerinden maaşın yarısı kadar maaş ödemesi yapacak. Ancak asgari ücretliye bayram ikramiyesi verilmesi yönünde açıklama gelmemiştir. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

Asgari ücret 2020 ne kadar?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklanmıştı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.