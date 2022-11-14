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Ekonomi Asgari ücretle ilgili kritik haber geldi
Ekonomi

Asgari ücretle ilgili kritik haber geldi

Asgari ücret için resmi adımlar resmen atılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının ikinci haftasında bir araya geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 12:51:00 -
Asgari ücretle ilgili kritik haber geldi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta ilk toplantısını yapacak

Asgari ücrette yol haritası netleşiyor.

6 Aralık'ta TİSK Genel Kurulu yapılacak. Ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7, 8 ya da 9 Aralık'ta toplanacak. Aralık ayı boyunca komisyon 4 toplantı yapacak ve son toplantı sonrası geçen yıl olduğu gibi asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

7 milyondan fazla vatandaşın beklediği rakam için 15 kişilik komisyon toplanacak.

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