Asgari ücretle ilgili flaş açıklama! En yetkili isim "O rakamın üzerinde" deyip duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu’nda açıklama yaptı.

Sendikalaşmanın önemine değinen Bilgin, "Sendikalaşmanın önünü açmamız lazım" dedi. Bilgin, görevlerinin enflasyona karşı çalışanları korumak olduğunu söyledi. Asgari ücretle ilgili de konuşan Bilgin, kamuoyunun beklentisinin 8 bin liranın üzerinde olduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu.

Bilgin'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"İşçi işveren ilişkilerinde biz devlet olarak nerede duruyoruz sorusu Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren vardır. Bugün kıdem tazminatı 1936 tarihinde çıkan bir kanuna referans vermektedir. Bu Cumhuriyet bu ülkede yaşayan herkesindir. Çalışma ilişkilerinde modern toplumda sendikalar en önemli kurumdur. Sendikalar sermaye kendiliğinden güçlüdür mantığı ile kurulur. Emekçilerin ve işçilerin örgütlenmesi sendikalaşması onları işverene kadar korumak içindir.

Sendikalaşmanın önünü açmamız lazım

Biz sendikalaşmayı çok önemli görüyoruz. Sendikalaşmanın önünü açmamız lazım. Bu konuda geri durmamamız söz konusu değil. Örgütlenen sendikalaşmaya karşı duranlar var. Ben işçilerin yanındayım. Bu hukukun arkasında durmak bizim görevimiz. Sendika özgürlüklerini genişletecek yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Kamu sendikalaşma oranı yüzde 70'lerdedir oldukça yüksektir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde bir sendikalaşmaya karşı duruş gelişmiştir. Buna karşı mücadele etmek bütün siyasilerin görevidir.

Görevimiz enflasyona karşı çalışanları korumak

İşletmelerin kamu sorumluluğu da vardır. Servet anlayışı ile bakamayız bunun kamusal bir niteliği vardır. Bu dönüşümü oturup bekleyecek miyiz? Hayır. Sendikal mücadeleyi desteklemeye devam edeceğiz. Bizim görevimiz enflasyona karşı çalışanları korumak."

Beklenti 8 bin liranın üzerinde

Asgari ücretle ilgili de konuşan Bilgin, "Kasım ayında yaptığımız araştırmaya göre kamuoyunun beklentisi 8 bin liranın üzerinde, iş verenlerin arzu ettikleri rakam 7 bin lira. Asgari ücretlilerin Türkiye ortalaması beklentisi 7 bin 600 lira çıktı" dedi.