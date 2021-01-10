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Ekonomi Asgari ücretle çalışan birinin 2 yıllık kıdem tazminatı ne kadar? Ne kadar kıdem tazminatı alırım?
Ekonomi

Asgari ücretle çalışan birinin 2 yıllık kıdem tazminatı ne kadar? Ne kadar kıdem tazminatı alırım?

2020 yılında 7.117,17 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının ilk 6 ayı için 7 bin 638 lira 86 kuruşa yükselmiş oldu. 30 Hazirana kadar işçiler için tazminatta bu rakam esas alınacak. Kıdem tazminatı alabilmek için son iş yerinde kesintisiz en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Peki 2021 yılı için asgari ücretle çalışan birinin 2 yılllık kıdem tazminatı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 08:57:00 - 2021-01-10 08:59:18
Asgari ücretle çalışan birinin 2 yıllık kıdem tazminatı ne kadar? Ne kadar kıdem tazminatı alırım?

Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş oldu. Asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artmıştır, yüzde 21,56 oranında yükseldi. Asgari ücretin zamlanmasıla birlikte kıdem tazminatı tutarları da belli oldu. 2020 yılında 7.117,17 TL olan kıdem tazminatı tavanı 2021 yılının ilk 6 ayı için 7 bin 638 lira 86 kuruşa çıkmış oldu. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kimler kıdem tazminatı alır? Kıdem tazminatı alma şartı neler?

Çalışanların kıdem tazminatlarını alabilmeleri için bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Peki kimler kıdem tazminatı alır? Askere gidecek olan erkek çalışanlar son 1 yıldır aynı işyerinde olmak şartıyla tazminat alabiliyor. Yeni evlenen kadın çalışanlar evliliğin üzerinden 1 yıl geçmeden ayrılarak tazminat alabiliyor. Emekliliği gelen çalışanlar emeklilik için ayrılarak tazminat alabiliyor. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar 15 yıl 3600 gün doldurmuş olduklarına dair yazı alarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor. 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olanlar 25 yıl 4500 gün, ya da 7 bin günü tamamlayarak tazminatlarıyla ayrılabiliyor. İş kanunu 24. Maddesi gereğince haklı fesih ile iş akdini sona erdirenler de tazminatlarını alarak ayrılabiliyor

2 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak?

2 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? Kıdem tazminatı tavanının artmasıyla birlikte kıdem tazminatının yıllara göre ne kadar alınacağı da yine çalışanlar tarafından merak edilmekte.  2 yıl boyunca asgari ücretle çalışanlar 2021 yılında 7 bin 155 kıdem tazminatı alacak. Bu rakam 2020 yılı için 5 bin 886 TL idi.

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