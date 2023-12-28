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Ekonomi Asgari ücretle beraber tüm rakamlar değişti!
Ekonomi

Asgari ücretle beraber tüm rakamlar değişti!

Yeniakit Publisher
2023-12-28 12:04:00 -
Asgari ücretle beraber tüm rakamlar değişti!

Uzun süredir beklenen 2024 asgari ücreti açıklandı. Milyonların gözü yeni asgari ücretle beraber değişecek rakamlara çevrildi. Sadece asgari ücret değil askerlik ve doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması, 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı gelir sınırı da değişti. İşte detaylar...

Milyonlar nefesini tuttu yeni asgari ücreti bekledi. Merakla beklenen rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı son toplantıda belli oldu. Yeni asgari ücretin belli olmasıyla beraber 2024'te değişecek rakamlar da belli oldu. Doğrudan ve dolaylı olarak milyonları etkileyecek değişen rakamlar şunlar oldu;

GSS PRİMLERİ ARTACAK

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen tutar kadar ödeme yapılması gerekecek. Şu anda 342.06 TL iken yeni zamla birlikte 509,66 TL olacak.

65 YAŞ ALIĞI

65 yaş aylığı bugün 2680 TL olarak ödenirken yeni zamla birlikte 3.993 TL seviyesine yükselecek.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLARI

Bunların dışında, yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişti. Şu anda 143.08 TL olan prim tutarı yılbaşındaki artışla birlikte 213,18 TL’ye çıkacak.

ENGELLİ AYLIĞI

Engelli aylığı asgari ücretle bağlantılı olarak belirlenen kalemlerden biri. Şu anda 1874 TL olan engelli aylığı tabanı 2.792,26 TL, 2811 TL olan engelli aylığı tavanı 4.188,39 TL’ye yükselecek.
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STAJYER ÖĞRENCİLERİN MAAŞI

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle arttı. Bu tutar şu anda 3420,57 TL iken, yeni gelen zamla birlikte 5.096,64 TL seviyesine yükselecek.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ

İsteğe bağlı sigorta primi ise asgari ücretin yüzde 32’si oranında belirleniyor. İsteğe bağlı sigorta primi 4292,48 TL’den 6.395,79 TL seviyesine çıkacak.

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