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Ekonomi Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar olacak?
Ekonomi

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar olacak?

Yeni asgari 2023'te 8 bin 506 liraya yükseldi. Brüt asgari ücret ise 10 bin 8 lira oldu. Zam sonrası asgari ücretin işverene maliyeti merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 20:32:00 - 2022-12-22 20:33:57
Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar olacak?

2023 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 54,66 zamla net 8 bin 506 liraya yükseldi. Brüt asgari ücret ise 10 bin 8 lira oldu. Brüt ücretin üstüne bin 551 liralık SGK primi ve 200 liralık işsizlik sigortası primi de eklenince yeni asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 liraya çıkıyor.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcisinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan uzlaşı çıkmayınca devreye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücreti 8 bin 506 lira olarak açıkladı.

Zam oranı ne kadar?

Böylece asgari ücret ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre yüzde 54,66, yıllık ortalamada ise yüzde 74,43 oranında arttı.

İşverene destek artırıldı

Asgari ücrete zam yapılırken işveren de unutulmadı. İş verenlere, işçi başına verilen 100 TL'lik destek 250 TL'ye çıkarıldı.

Asgari ücretin maliyeti

Yeni asgari ücretin işverene maliyeti de belli oldu. Asgari ücret net olarak 8 bin 506 lira ancak brüt olarak 10 bin 8 lira. Yani işveren sigorta primi ve işsizlik sigortası primi hariç 10 bin 8 lira ödemek zorunda. İşverenin ödemek zorunda olduğu SGK Primi bin 551 lira, işsizlik sigortası primi ise 200 lira. Tüm bunların toplamıyla asgari ücretin işverene maliyeti 11 bin 759 liraya çıkıyor.

İşte o tablo:

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