Her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir sonraki senenin asgari ücret zam oranının belirler. Bilindiği gibi asgari ücrete yılda yalnızca bir kez zam yapılıyor. Emekli ve memurlara ise her sene ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. Artan fiyatlar sebebiyle vatandaşlar ise temmuz ayında asgari ücrete de bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, asgari ücrete zam yapılacak mı?

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücret temmuz zammı olacak mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kanal 7 ekranlarında açıklamalarda bulundu. Enflasyonun altında kimseyi ezdirmeyeceklerini belirten Dağ, "Sabit gelirliler konusunda hamleler yapmamız lazım. Asgari ücretle ilgili bir irade ortaya koyduğunuz herkes kendi çalışanlarına bir artış koymuş oluyor ve insanların alım gücünü bir seviyede tutmaya çalışıyoruz. İlgili bakanlıklarımız şu anda takip ediyor, gelen verilere göre zaten Temmuz ayında memurlarla ilgili bir gündem var, asgari ücretle ilgili Aralık ayında konuşuluyor. Ama gerekirse müdahale yapmaktan çekinmeyiz" dedi.