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Ekonomi 'Asgari ücrete zam yapılacak' diyerek tarih verdi!
Ekonomi

'Asgari ücrete zam yapılacak' diyerek tarih verdi!

Yeniakit Publisher
2024-05-02 10:18:00 -
'Asgari ücrete zam yapılacak' diyerek tarih verdi!

Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor. Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete zam yapılmamasını talep ederken ekonomist Dr. Şeref Oğuz, asgari ücret ile ilgili aldığı kulis bilgisini aktardı.

Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor. Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete zam yapılmamasını talep ederken ekonomist Dr. Şeref Oğuz, asgari ücret ile ilgili aldığı kulis bilgisini aktardı.

Ekonomi gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz, Ankara kulislerinde asgari ücretle ilgili konuştu. Asgari ücretin Türk-İş'in dün açıkladığı açlık sınırının altına düştüğüne dikkat çeken Oğuz, "Artış yapmak zorundalar" dedi.

Oğuz, asgari ücretle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Hükümet yerel seçimlerde halktan uyarı aldı. Varlığı sorgulanır hale geldi. İnsanlar 2028'e kadar dayanamaz erir. Hatta gözlemciler şöyle örnekler veriyor; ceylana ateş edersin, yaralı ceylan öldüğünü anlayana kadar koşarmış.
İktidar ABD'deki benzetmeyle topal ördek durumunda. Tabanını kaybetmeyle karşı karşıya. İkinci parti konumuna düştü. Asgari ücret halktan gelecek tepkiler ve işsizlik nedeniyle zaten artırılmak durumunda."

ASGARİ ÜCRETTE KARAR ŞİMŞEK'İN DEĞİL ERDOĞAN'IN UHDESİNDE

Asgari ücrete zam yapılmayacağı yönündeki açıklamaları değerlendiren Oğuz, şöyle devam etti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek buna şiddetle karşı olmakla birlikte, son sözü yine Cumhurbaşkanı söyleyecek. Asgari ücret Mehmet Şimşek'in ve diğer bakanların kapsama alanı dışındadır. "
"Bu iş tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uhdesindedir. Bu arada memurun kat sayısını artırmak yerine, asgari ücreti artırarak toplumu rahatlatma külfetinin maliyetini de özel sektöre yüklemiş olacaksın. 'Özel sektör bunu finanse etsin' görüşü hakim. Bir Silifke türküsü var, 'herkes kesesinden yiyip içsin saltanatım var benim'..."
"Asgari ücrette artışı üçüncü çeyrekte bekliyorum. Eylül ayına bırakabilir. Şu hesapların yapıldığı yönünde kulis bilgilerine ulaştım; baz etkisiyle birlikte enflasyon 20-22 puan düşecek ve ondan sonra asgari ücrette düzenleme yapacaklar."
"Bu işvereni de rahatlatacak, aynı zamanda da kendileri 'Bakın asgari ücrete zam yaptık' diyebilecekler. Masada 4-5 çalışma var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçenek oluşturuyorlar."
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Yorumlar

Emekli

Hukumet asgari ucrete emekliye zam yapma yeterki zengin tayfan mutlu olsun aman haaaaa neden herseye zam geliyor hani emekli asgari ucretli yuzunden zamlaniyordu piyasa 4 aydir heray zam geliyor sebep nedie hukumet bunu aciklamali 18 bin okdu aclik siniri simdi emekliye ne diyeceksiniz gundemi degistirmek icin elli takla atiyoe hukumet tv medya konusmamak icin tıp oynayin

angarali

Reis emekliyi görmezden geldin memura seyyanen za.mi verdin ihya ettin emekliye bunu layık görmedin yerel seçimlerde ikinci parti oldun sen bu kafayla gidersen 2028 de eski ANAP durumuna düşeceksin. bir daha iktidarı zor göreceksin hala sen bunları anlayamadınız reis. böyle devam ederse sana artık bende oy vermem
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