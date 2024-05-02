'Asgari ücrete zam yapılacak' diyerek tarih verdi!

Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağı merakla bekleniyor. Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete zam yapılmamasını talep ederken ekonomist Dr. Şeref Oğuz, asgari ücret ile ilgili aldığı kulis bilgisini aktardı.

Ekonomi gazetesi yazarı Dr. Şeref Oğuz, Ankara kulislerinde asgari ücretle ilgili konuştu. Asgari ücretin Türk-İş'in dün açıkladığı açlık sınırının altına düştüğüne dikkat çeken Oğuz, "Artış yapmak zorundalar" dedi.

Oğuz, asgari ücretle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Hükümet yerel seçimlerde halktan uyarı aldı. Varlığı sorgulanır hale geldi. İnsanlar 2028'e kadar dayanamaz erir. Hatta gözlemciler şöyle örnekler veriyor; ceylana ateş edersin, yaralı ceylan öldüğünü anlayana kadar koşarmış.

İktidar ABD'deki benzetmeyle topal ördek durumunda. Tabanını kaybetmeyle karşı karşıya. İkinci parti konumuna düştü. Asgari ücret halktan gelecek tepkiler ve işsizlik nedeniyle zaten artırılmak durumunda."

ASGARİ ÜCRETTE KARAR ŞİMŞEK'İN DEĞİL ERDOĞAN'IN UHDESİNDE

Asgari ücrete zam yapılmayacağı yönündeki açıklamaları değerlendiren Oğuz, şöyle devam etti:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek buna şiddetle karşı olmakla birlikte, son sözü yine Cumhurbaşkanı söyleyecek. Asgari ücret Mehmet Şimşek'in ve diğer bakanların kapsama alanı dışındadır. "

"Bu iş tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uhdesindedir. Bu arada memurun kat sayısını artırmak yerine, asgari ücreti artırarak toplumu rahatlatma külfetinin maliyetini de özel sektöre yüklemiş olacaksın. 'Özel sektör bunu finanse etsin' görüşü hakim. Bir Silifke türküsü var, 'herkes kesesinden yiyip içsin saltanatım var benim'..."

"Asgari ücrette artışı üçüncü çeyrekte bekliyorum. Eylül ayına bırakabilir. Şu hesapların yapıldığı yönünde kulis bilgilerine ulaştım; baz etkisiyle birlikte enflasyon 20-22 puan düşecek ve ondan sonra asgari ücrette düzenleme yapacaklar."

"Bu işvereni de rahatlatacak, aynı zamanda da kendileri 'Bakın asgari ücrete zam yaptık' diyebilecekler. Masada 4-5 çalışma var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçenek oluşturuyorlar."

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