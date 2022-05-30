Enflasyon sebebiyle asgari ücretli çalışanlar ilk kez kendilerine temmuz ayında ek zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Bu sebeple asgari ücretliler “Temmuzda kime ne kadar zam yapılacak?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Asgari ücrete zam var mı? Asgari ücret temmuz ayı zammı ne kadar?

Asgari ücrete her yıl bir kez zam yapılıyor. Sene sonunda belirlenen zam oranı yılbaşında maaşlara yansıyor. 2022 yılında asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Ancak enflasyon sebebiyle milyonlar zam beklentisi içerisinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda sık sık ‘Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği’ ifadesini kullanıyor.

Geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir" ifadelerini kullandı.

Şayet asgari ücrete bir zam yapılacaksa; bunun için bir düzenleme yapılmalı. Konu hakkında gelişmeler yaşandığında haberlerimizde yer vereceğiz.