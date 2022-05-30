  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücrete zam var mı? Asgari ücret temmuz ayı zammı ne kadar?
Ekonomi

Asgari ücrete zam var mı? Asgari ücret temmuz ayı zammı ne kadar?

Asgari ücretli çalışanlar temmuz ayında maaşlarına bir zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Bu sebeple pek çok kişi ‘Asgari ücrete zam yapılacak mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Asgari ücret temmuz zam oranı 2022:

Yeniakit Publisher
2022-05-30 23:15:00 -
Asgari ücrete zam var mı? Asgari ücret temmuz ayı zammı ne kadar?

Enflasyon sebebiyle asgari ücretli çalışanlar ilk kez kendilerine temmuz ayında ek zam yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Bu sebeple asgari ücretliler “Temmuzda kime ne kadar zam yapılacak?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Asgari ücrete zam var mı? Asgari ücret temmuz ayı zammı ne kadar?

Asgari ücrete her yıl bir kez zam yapılıyor. Sene sonunda belirlenen zam oranı yılbaşında maaşlara yansıyor. 2022 yılında asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Ancak enflasyon sebebiyle milyonlar zam beklentisi içerisinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda sık sık ‘Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği’ ifadesini kullanıyor.

Geçtiğimiz hafta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir" ifadelerini kullandı.

Şayet asgari ücrete bir zam yapılacaksa; bunun için bir düzenleme yapılmalı. Konu hakkında gelişmeler yaşandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay