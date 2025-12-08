Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa ne kadar olur?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret maratonunda geri sayım resmen başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile işçi–işveren temsilcilerinin bir araya geleceği ilk toplantı bu cuma yapılacak. Ancak süreç başlamadan önce işçi konfederasyonlarının komisyon yapısına ilişkin itirazları gündemi değiştirdi. TÜRK-İŞ başta olmak üzere HAK-İŞ ve DİSK, hükümet temsilcilerinin sayısının azaltılmasını şart koşarken hükümet cephesinin masaya getirdiği yeni formül görüşmelerin seyrini belirleyecek gibi görünüyor. Peki toplantıda nasıl bir tablo ortaya çıkacak ve yeni yıl için hangi zam oranları öne çıkıyor?

Komisyon yapısında yeni formül masada olacak mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yıllardır işçi, işveren ve hükümet tarafının beşer üyeyle temsil edildiği toplam 15 kişilik yapıyla toplanıyordu. Bu yıl ise işçi tarafının “yapı değişmezse masaya oturmayız” çıkışı üzerine yeni bir model gündeme geldi. Hükümet temsilcilerinin sayısının beşten bire düşürülmesi, işçi ve işveren tarafının ise mevcut temsil düzeyiyle devam etmesi planlanıyor. Böylece hükümetin komisyonda daha çok hakem rolü üstlenmesi hedefleniyor. Söz konusu düzenlemenin TÜRK-İŞ’e de sunulmasıyla gözler ilk toplantıda işçi tarafının masada olup olmayacağına çevrildi.

İlk toplantı ne zaman?

2026 yılı asgari ücretini belirleyecek komisyon, 12 Aralık Cuma günü ilk kez bir araya gelecek. Toplantıda hem yeni komisyon yapısına ilişkin adımlar hem de zam hesaplamasında kullanılacak ekonomik veriler ele alınacak. İşçi tarafının toplantıya katılıp katılmayacağı ise komisyon yapısı konusunda uzlaşıya bağlı olacak.

Zam süreci nasıl işleyecek?

Asgari ücretin belirlenmesi yalnızca asgari ücretlileri değil, özel sektörde ücret skalasını etkileyen tüm çalışanları ilgilendiriyor. Bu nedenle toplantıda enflasyon verileri, yıl sonu beklentileri ve işveren maliyetleri masaya yatırılacak. Ekonomik göstergelere göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 31–33 aralığında bulunuyor. Zam oranının bu bandın altında kalıp kalmayacağı veya üstüne çıkıp çıkmayacağı ise komisyonun mutabakatıyla netleşecek.

Enflasyon oranına göre yeni asgari ücret ne olur?

Yıl sonu enflasyon tahmininin baz alınması halinde mevcut 22.104 TL olan net asgari ücretin 28.956 TL ile 29.398 TL arasında bir seviyeye yükselmesi bekleniyor. Bu senaryo, enflasyon artışı kadar bir zammı işaret ediyor.

Kulislerde konuşulan rakamlar

Kulislerde dile getirilen zam aralığı ise yüzde 20–25 bandında. Bu orana göre net asgari ücretin 26.524 TL ile 27.630 TL aralığında şekillenebileceği hesaplanıyor. Bu ihtimal, enflasyon oranının altında bir zammı işaret etmesi bakımından tartışmalara yol açmış durumda.

Yüzde 30 zam yapılırsa?

Kulislerde en çok konuşulan zam oranı ise yüzde 30... Bu sebeple pek çok kişi “Asgari ücrete yüzde 30 zama yapılırsa maaşa ne olur?” sorusunun cevabını araştırıyor. Şayet asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net asgari ücretin 28.735 TL seviyesine ulaşması bekleniyor.